Il nuovo pneumatico senza aria di Hankook

L’azienda leader per la produzione di pneumatici in tutto il mondo Hankook Tire and Technology, ha presentato il suo nuovissimo prodotto in occasione del CES di Las Vegas. Si tratta dell’innovativo pneumatico non pneumatico (NPT) chiamato i-Flex, lanciato al più grande evento mondiale di tecnologia di consumo, che si è tenuto dal 5 all’8 gennaio 2022.

Alla manifestazione Hyundai Motor Company ha presentato per la prima volta il modulo Plug and Drive (PnD), che si basa sulla tecnologia robotica che abilita la Mobility of Things (MoT), un ecosistema in cui tutti gli oggetti sono mobili. i-Flex di Hankook Tire è studiato per massimizzare le caratteristiche e le funzioni del modulo PnD.

Il nuovo pneumatico airless di Hankook

Le gomme i-Flex rappresentato il futuristico concept pneumatico non pneumatico caratterizzato da un design biomimetico. La dimensione è di 10 pollici, con un diametro di 400 mm e una larghezza di 105 mm. Questa particolare gomma auto non contiene aria a differenza degli pneumatici convenzionali che tutti conosciamo e usiamo abitualmente, e per questo motivo la sicurezza può essere garantita al meglio in caso di incidenti causati da forature. Ne abbiamo già parlato in passato infatti di questa tecnologia unica, che consente di superare le problematiche che derivano da una gomma bucata. Non è tutto, lo pneumatico non richiede il mantenimento della pressione dell’aria, e questo lo rende una soluzione ottimale per i veicoli autonomi.

La struttura del nuovo pneumatico i-Flex

Per la realizzazione di questo nuovo concept sono stati effettuati rigorosi studi e test biomimetici. Per riuscire a sopportare il carico e assorbire gli urti provocati dal contatto su strada, il produttore ha studiato e utilizzato il design di un raggio multistrato ad incastro che prende come ispirazione la struttura cellulare degli organismi viventi. La cella tridimensionale consente di ottenere un migliore assorbimento degli urti, e permette anche alle strutture cellulari esagonali e tetragonali di diversa rigidità di unirsi per supportare in maniera più stabile il carico.

Al nuovo pneumatico i-Flex è stato applicato inoltre un profilo concavo a forma di C per garantire una zona di contatto più ampia e quindi permettere una guida più sicura. È stato adottato anche un nuovo modello ottimizzato per il movimento veicolare multidirezionale, usando la forma della struttura cellulare nel disegno del battistrada.

La Casa produttrice Hankook Tire ha intenzione di impegnarsi per realizzare dispositivi che rendano il futuro della mobilità più sostenibile e per questo motivo sta lavorando senza sosta sulla tecnologia di questi nuovi pneumatici non pneumatici dal 2010. Il continuo sforzo e la ricerca da parte dell’azienda hanno portato infatti alla nascita di i-Flex, il nuovo pneumatico airless sicuro, sostenibile e con bassa manutenzione, spiegando che sarà la soluzione ideale per la mobilità futura. Hankook sta intanto procedendo con la ricerca e lo sviluppo per ulteriori miglioramenti.

La filosofia tecnologica di Hankook Tire è al centro dell’impegno dell’azienda per migliorare la sensibilità alla guida sicura ma comunque divertente e per rendere la mobilità sostenibile del futuro una realtà. L’azienda continuerà a portare avanti progetti per guidare i cambiamenti, rafforzando anche la sua competitività sul mercato.