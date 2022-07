Nuovo obbligo imposto dall’Europa su tutte le auto

Fonte: 123RF L'UE impone il nuovo limitatore di velocità su tutte le auto

L’Unione Europea ha imposto un nuovo obbligo per tutte le vetture in produzione, un sistema che dovrà intanto essere presente di serie su tutte le auto di nuova omologazione a partire dal 6 luglio, e obbligatorio dal 2024. Un dispositivo che serve per limitare la velocità. Ma di che cosa si tratta?

Nuovo obbligo UE sulle auto a partire dal 2024

Il limitatore di velocità è la novità introdotta dall’UE su tutti i veicoli nuovi omologati a partire dal 6 luglio, sarà quindi presto aggiunto di serie su ogni auto. E dal 2024 diventerà obbligatorio su ogni veicolo nuovo che sarà venduto all’interno dell’Unione Europea. Un passo avanti per quanto riguarda gli obiettivi della sicurezza su strada nel nostro continente, anche se nel corso della prima fase di utilizzo (in futuro ancora non sappiamo) ogni guidatore avrà comunque la possibilità di disattivarlo.

Come funziona il limitatore di velocitò per auto

Innanzitutto il nome del nuovo dispositivo approvato da parte dell’Unione Europea è ISA, che sta per Intelligent Speed Assistance e usa una combinazione di dati del GPS, del sistema di frenata d’emergenza del veicolo e delle telecamere per il riconoscimento dei segnali stradali, andando a rilevare la giusta velocità da tenere su ogni tratta, avvisando il conducente del mezzo quando supera il limite, emettendo segnali visivi e sonori.

Nel caso in cui il guidatore superi oltrepassi il limite di velocità imposto dalla legge per un determinato percorso, il limitatore applicato sull’auto invia un segnale acustico molto simile a quello che parte quando non si allacciano le cinture di sicurezza, insistente e fastidioso al punto giusto, e poi procede mandando una vibrazione sul pedale dell’acceleratore e sul sedile del conducente. Nel caso in cui la persona che sta al volante proceda senza adattare la velocità ai limiti imposti dalla legge (rischiando anche una pesante multa), allora il nuovo dispositivo ISA diminuisce la velocità del veicolo autonomamente, andando ad agire con il sistema di frenata automatica d’emergenza e riportando la macchina al giusto limite concesso.

Quando entra in vigore

Come abbiamo già specificato, la decisione dell’Unione Europea prevede che tutte le nuove macchine che saranno omologate a partire dal 6 luglio 2022 dovranno essere prodotte dalle Case automobilistiche con il limitatore di velocità già installato e quindi potranno essere vendute solo previo inserimento dell’ISA. Per quanto riguarda invece le vetture con un’omologazione precedente, sarà possibile adeguarsi alla nuova dotazione entro e non oltre il 7 luglio del 2024. Per tutti i veicoli già in circolazione non è previsto alcun adeguamento.

Limitatore di velocità: sarà sempre attivo?

In realtà, come già abbiamo anticipato, no: almeno inizialmente infatti il nuovo dispositivo ISA per auto potrà essere disattivato dal conducente in qualsiasi momento. L’obiettivo dell’installazione del limitatore di velocità è uno solo: aumentare la sicurezza su strada. Il problema è che ci sono ancora parecchie strade sulle quali sono stati lasciati cartelli con limiti di velocità legati a lavori già terminati oppure segnali stradali che vengono posizionati a lato strada ancor prima dell’inizio del cantiere. Oppure ancora, sappiamo che ci sono limiti differenti a seconda della tipologia di mezzo che si sta guidando o della corsia occupata durante la circolazione. Per questo è prevista al momento la possibilità di disattivare l’ISA momentaneamente, anche se in futuro si pensa a un sistema fisso e non disattivabile, bloccando ogni superamento di velocità.