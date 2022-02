Il nuovo camper per le vacanze in libertà

Non che fossero mai realmente passati di moda, ma negli anni passati i camper hanno avuto un periodo di appannamento, tanto “tecnologico” quanto sotto il profilo dei volumi di vendita. Oggi, complice anche il fenomeno dei “nomadi digitali” e delle vacanze “slow”, camper e motorhome stanno vivendo una seconda giovinezza: sul mercato arrivano modelli sempre più attrezzati e hi-tech.

Ne è un esempio il Nissan Primastar “Seaside by Dethleffs”, un camper compatto che il produttore nipponico si appresta a lanciare sul mercato europeo. Realizzato in collaborazione con i tedeschi di Dethleffs, il nuovo van camperizzato di Nissan è compatto e allo stesso tempo spazioso: può ospitare senza grossi problemi una famiglia di quattro persone, che può così viaggiare senza dover rinunciare a nessuno dei comfort di una moderna abitazione. Come vedremo tra poco, infatti, gli accessori e gli optional all’interno della cella abitativa sono il vero punto di forza del camper Nissan.

Una (piccola) casa su ruote: i comfrot di Nissan Primastar “Seaside”

La base di partenza del nuovo camper nipponico è il Primastar, van compatto per il trasporto di merci e per il lavoro, la cui camperizzazione è stata affidata ai tedesci di Dethleffs, storica azienda con oltre 90 anni di esperienza nel settore. Il risultato è un piccolo camper facile da guidare e manovrare anche negli spazi più angusti senza che però sia necessario fare alcuna rinuncia in termini di comfort.

Come detto, all’interno della cella abitativa ci sono quattro posti letto, ma in fase di marcia il Primastar “Seaside” può ospitare fino a sei persone. Lo spazio, insomma, non manca e si potranno affrontare anche i viaggi più lunghi senza che la fatica e la scomodità si facciano sentire. E se anche dovesse accadere, sarà sufficiente trovare un parcheggio o una piazzola di sosta per rilassarsi e, magari, cucinare qualcosa.

Il van camperizzato nippo-tedesco è infatti dotato di elettrodomestici casalinghi, con una cucina a gas con due fuochi, frigo da 36 litri e dispensa con spazio a sufficienza per provviste per diversi giorni. Non manca, poi, altro spazio di carico sul tetto: piuttosto ampio, è pensato per ospitare abiti e altri oggetti che potrebbero servirci durante il viaggio o gli spostamenti. Ad esempio, può ospitare biciclette, passeggini o tavole da surf senza creare grossi problemi o ingombri. Insomma, il Nissan Primastar “Seaside” è l’ideale per viaggi avventurosi e in mezzo alla natura: grazie alla coibentazione e all’isolamento curati da Dethleffs, infatti, sarà possibile campeggiare anche a temperature estreme senza alcun timore.

Dotazioni tecniche da primo della classe

Il van camperizzato di Nissan e Dethleffs è basato sulla versione Tekna, la più ricca e accessoriata disponibile oggi sul mercato. Equipaggiata con un motore 2.0 l turbodiesel da 150 o 170 cavalli (con possibilità di scegliere tra cambio manuale o automatico a 6 rapporti), mette a disposizione tutti gli equipaggiamenti per rendere viaggi e spostamenti sicuri e confortevoli. Non manca, ad esempio, il cruise control con limitatore di velocità e il sistema di monitoraggio degli angoli ciechi, mentre il sistema di infotainment con navigatore e radio DAB integrata può essere gestito tramite un display touch da 8 pollici.

Al momento non è stato ancora reso noto il prezzo del van camperizzato nippo-tedesco, né la data di messa in vendita sul mercato italiano. Il primo mercato europeo sarà senza dubbio quello tedesco, probabilmente a cavallo tra prima e seconda metà dell’anno, mentre per l’arrivo in Italia potrebbe essere necessario attendere ancora qualche altra settimana.