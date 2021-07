Via libera agli incentivi anche per auto benzina e diesel

Il decreto Sostegni bis contiene una robusta iniezione di incentivi per il settore delle auto, sia per sostenere le imprese e i lavoratori che operano nella distribuzione automobilistica fortemente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19, sia per favorire la transazione ecologica.

In totale verranno stanziati 350 milioni di euro per gli incentivi: di questi 260 milioni di euro sono destinati all'acquisto di auto nuove, 40 milioni di euro per le vetture usate e 50 milioni di euro per tutti i veicoli commerciali.

Sul fronte auto nuove, 200 milioni di euro vanno a rifinanziare il fondo esaurito lo scorso 8 aprile, destinato anche alle vetture dotate di motori termici a benzina o diesel, con emissioni di CO2 comprese tra i 61 e i 135 g/km e un prezzo di listino non superiore ai 40.000 euro, erogato solo con la rottamazione di un'auto immatricolata da almeno dieci anni.

Gli altri 60 milioni di euro destinati all'acquisto di nuove auto si aggiungono all'extrabonus, il fondo per le vetture con emissioni fino a 60 g/km, ovvero sia i modelli elettrici che quelli ibridi plug-in con basse emissioni di CO2 e con un prezzo di listino non superiore ai 50.000 euro.

Nel decreto Sostegni bis ci sono incentivi per 40 milioni di euro destinati all'acquisto di auto usate Euro 6, sia benzina che diesel, con una quotazione di mercato fino a 25.000 euro. Per poter accedere a questi incentivi bisognerà rottamare un'auto immatricolata prima del gennaio del 2011 che sia intestata all'acquirente oppure a un suo familiare convivente che risulta nello stato di famiglia da almeno 12 mesi.

I contributi statali per l'acquisto di vetture usate sono destinati esclusivamente alle persone fisiche e variano a seconda delle emissioni di CO2 dell'auto che si intende acquistare: per la fascia 0-60 g/km è previsto un contributo di 2.000 euro, per quella 61-90 g/km 1.000 euro, mentre per la fascia 91-160 750 euro. Qualora la vettura che si intende acquistare abbia già beneficiato di incentivi, il bonus non verrà erogato. L’iniziativa, per tutte le soluzioni, scadrà il 31 dicembre del 2021.