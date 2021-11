Nuova multa da 800 euro per chi fa questo gesto

Nei giorni scorsi abbiamo parlato di alcune delle più importanti novità introdotte dal Decreto Infrastrutture e Trasporti del 2021, tante nuove regole per quanto riguarda la circolazione stradale, che entreranno in vigore a breve. Il DL infatti è già stato approvato definitivamente, manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le varie nuove regole, ci sono moltissime modifiche apportate al Codice della Strada, tra cui ad esempio le novità sulle auto per i neopatentati (di cui abbiamo parlato qui) o ancora le norme per una corretta e sicura circolazione a bordo dei monopattini elettrici, l’estensione della durata di validità del foglio rosa e molto altro ancora. Non è tutto.

Il Decreto Infrastrutture inasprisce anche alcune multe, per punire comportamenti scorretti e gravi. La prima riguarda coloro che gettano i rifiuti dal finestrino dell’auto mentre è in corsa. A parte che è sempre vietato, ma durante la circolazione può essere molto pericoloso. Per questo motivo, da oggi, chi viene ‘beccato’ rischia una multa che va da un minimo di 26 a un massimo di 866 euro. Forse così passa la voglia ai maleducati e agli incivili di gettare cartacce e mozziconi fuori dalla macchina.

Le ‘sorprese’ non finiscono qui. E stavolta parliamo di un piccolo privilegio concesso a coloro che sono in possesso del contrassegno per disabili. A partire dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui gli appositi stalli delimitati da strisce gialle fossero già occupati, per i disabili sarà possibile sostare anche nelle strisce blu, senza pagare. Ma attenzione a chi parcheggia in queste aree senza averne diritto, la sanzione amministrativa sale e arriva a 672 euro.

Altro comportamento severamente vietato è l’utilizzo del cellulare alla guida, come abbiamo ricordato in differenti occasioni. E così, con il Decreto Infrastrutture, si è deciso di aumentare le pene. Tutti i guidatori che si distraggono con smartphone o qualsiasi altro device, saranno sanzionati con una multa a partire da 165 fino a 661 euro e con la decurtazione di 5 punti della patente.

E infine, come già abbiamo visto, sono state introdotte nuove regole (che trovi qui) per la circolazione dei monopattini elettrici. Nei mesi scorsi sono stati troppi gli incidenti, anche molto gravi e in alcuni casi addirittura fatali. Per questo il governo ha deciso di porre dei limiti. Tutti i trasgressori saranno punti con multe fino a 400 euro.