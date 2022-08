Novità in arrivo per chi prende le multe in auto

In ogni caso, prendere anche solo una piccola multa non è mai piacevole: oltre a dimostrare di aver infranto la legge, costringe chi ha commesso l’illecito a sborsare una certa domma di denaro ; insomma, una spesa improvvisa di cui si può certamente fare a meno, rispettando quelle che sono le norme previste dal Codice.

Ogni automobilista sa che qualsiasi infrazione al Codice della Strada potrebbe tradursi in una sanzione, più o meno pesante, a seconda della gravità dell’atto commesso. Una multa da pagare, o ancora, il ritiro della patente o della carta di circolazione, il sequestro del veicolo, e via dicendo.

Cosa succede se l’automobilista compie più di una irregolarità alla guida

Se il conducente commette più di un’infrazione mentre si trova alla guida del suo veicolo e l’irregolarità di cui è responsabile è sempre la stessa, allora è possibile che in futuro potrà pagare la multa una sola volta, solo ed esclusivamente nel caso in cui però non ci sia stata una contestazione immediata da parte delle Forze dell’Ordine. È questa la grande novità che è stata inserita all’interno di un emendamento che il Senato ha già approvato nel momento della conversone del decreto legge sulla sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti. Manca ancora il parere della Camera, che esaminerà a breve la nuova norma.

Nel caso in cui anche la Camera approverà – in assenza di intoppi e problemi – allora il provvedimento potrà essere dichiarato esecutivo sin da subito. Questo sancisce la fine delle cosiddette “multe seriali”.

Più violazioni della stessa norma: cosa cambia

Cosa cambia quindi se il conducente del veicolo viola la medesima norma del Codice della Strada in tempi differenti, con un mezzo che ha in regola tutti i requisiti amministrativi e tecnici richiesti dalla legge (come l’autorizzazione a circolare in ZTL o la revisione auto)? Gli illeciti “seriali” potranno essere considerati come un’unica e sola infrazione.

Verrà quindi applicato l’articolo 202, che permette al conducente che commette l’illecito di pagare la sanzione in forma ridotta. Nell’emendamento di cui abbiamo appena parlato di leggono testuali parole: “Si la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto per la disposizione violata, se più favorevole”. Fino a questo momento soltanto il Giudice di Pace e il Prefetto avevano la possibilità di archiviare il verbale. Nel caso in cui invece anche la Camera deciderà di approvare questa norma, allora lo stesso potere sarà anche nelle mani del responsabile dell’ufficio di polizia che ha elevato la contravvenzione.

Secondo quanto chiarito dalla norma, il pagamento che viene effettuato all'organo di polizia stradale responsabile della prima notificazione o della contestazione immediata, con contestuale pagamento delle spese di accertamento e notificazione, costituisce il presupposto per l'istanza di archiviazione. La stessa deve essere presentata all'ufficio o comando entro 120 giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata.

Cosa succede per violazioni commesse da veicoli stranieri

Se il conducente che commette le infrazioni è alla guida di un mezzo immatricolato all’estero, allora - quando non si può procedere all’iscrizione al ruolo o avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro obbligato in solido - la riscossione coattiva può essere attivata nei 5 anni successivi nei confronti di chi si trovava alla guida di quel mezzo. Sarà poi il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero dell’Interno, a decidere come riscuotere e attribuire le somme.