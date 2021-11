Un Paese in Europa venderà solo auto elettriche

Continua la transizione green nel mondo dell'automobilismo: un grande passo in avanti, in questi termini, è quello della Norvegia che annuncia di voler dire addio alle auto con motori termici. Dal 2022, infatti, nel paese scandinavo sarà possibile acquistare solo modelli elettrici. In questo modo la nazione raggiungerà il 100% delle vendite di vetture a zero emissioni.

Stando ai dati mensili pubblicati dal Consiglio norvegese per le informazioni sul traffico stradale, l'ultimo veicolo a combustione interna lascerà la concessionaria il prossimo primo aprile. In questo modo si arriverà al 100% di vendite di auto elettriche con tre anni di anticipo rispetto al traguardo precedentemente stabilito dal Governo: il 2025, anno scelto per l'eliminazione completa delle auto nuove a diesel o benzina.

La Norvegia è tra i paesi che più di tutti sta apprezzando le auto a zero emissioni. Basta andare ad analizzare i dati del mercato automobilistico (quello globale oggi è ancora in crisi) nel Paese scandinavo: nei primi otto mesi del 2021, infatti, i veicoli tradizionali con motori termici hanno rappresentato meno del 10% delle vendite di auto nuove in tutto il paese. Una fetta di mercato sempre più piccola a dimostrazione di quanto i norvegesi preferiscano i veicoli elettrici per abbattere i costi, per salvaguardare l'ambiente e anche per motivi di praticità.

Sono emblematici i dati delle vendite in Norvegia relativi al solo mese di agosto: i veicoli elettrici hanno rappresentato il 72% del totale, gli ibridi e ibridi plug-in il 20,4%, le auto a benzina il 4,6% e quelle diesel appena il 3,2%. Il traguardo della transizione ecologica viene raggiunto con tre anni di anticipo rispetto alla tabella di marcia stabilita dal governo norvegese che aveva preso la decisione di eliminare le auto tradizionali dalle strade entro il 2025.

L'annuncio della Norvegia arriva in un momento storico in cui anche i grandi produttori di automobili stanno decidendo di dedicarsi esclusivamente ai veicoli a zero emissioni. A luglio, non a caso, Opel ha annunciato che offrirà solo auto elettriche in Europa: il brand tedesco, a partire dal 2028, si concentrerà esclusivamente sulla produzione di veicoli a batteria.

La stessa mossa è stata presa da altri brand dell'automotive, come Volvo che ha detto addio alle auto diesel e benzina: la Casa svedese punta a diventare un produttore globale di veicoli completamente a zero emissioni entro il 2030.