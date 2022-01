Periodo d’oro per il noleggio a lungo a termine

Il servizio di noleggio a lungo termine di automobili è soprattutto per le aziende cosa nota, decisamente meno per i privati. La tendenza sta tuttavia cambiando da qualche tempo a questa parte, come dimostrano i nuovi dati trapelati dall’UNRAE, l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri. Il 15,5% delle auto noleggiate è proprio destinato a questi ultimi, tanto per dare un primo numero che, come vedremo poi, è decisamente significativo.

Nei dettagli del noleggio a lungo termine a privati

Il noleggio a lungo termine, per chi non lo sapesse, è una soluzione comunemente adottata dalle aziende che permette loro di avere a disposizione e di gestire un parco auto a costi contenuti. Per i privati, di norma, tale servizio permette di usare auto nuove per un periodo di tempo stabilito da un contratto, di solito fra 36 e 60 mesi. Nessun obbligo d’acquisto al momento della scadenza, nessuna spesa di gestione di cui farsi carico ma una rata da pagare mensilmente, di solito fissa e inclusiva tendenzialmente di tutto.

Ad oggi esistono ormai diverse tipologie di offerte che mettono a disposizione dei privati il servizio di noleggio a lungo termine. Abbiamo parlato di recente delle soluzioni di Arval che offre il servizio “Noleggio Leggero”, l’opzione “Mid Term” o il “Flix Lease”, ad esempio. Ma sono diverse le aziende che ormai operano su questo settore, motivo per il quale si tratta di formule sempre più convenienti e accessibili, come dimostrano per l’appunto i numeri succitati dell’UNRAE che analizziamo seduta stante.

Noleggio a lungo termine a privati: tutte i dati emersi

Passiamo perciò al bilancio dell’UNRAE, che ha potuto analizzare per la prima volta il fenomeno del noleggio a lungo termine ai privati, già da qualche tempo in netta crescita. Nell’ultimo trimestre del 2021, come anticipato, il 15,5% dei contratti, che vuol dire ben 21.000 auto sulle 135.346 complessive, sono stati firmati da utenti privati. Decisamente diversa la questione se la si analizza dal punto di vista dei veicoli commerciali, la cui quota percentuale scende all’1,8, fattore che tuttavia non dovrebbe poi stupire molto per ovvi motivi.

Entrando più nel dettaglio, è molto interessante notare come la motorizzazione più richiesta sia ancora oggi il diesel (nonostante gli stop regionali e tutto il resto) che si aggiudica il 38,1% della fetta di mercato. A seguire ci sono i motori a benzina con il 20,9% e appena dietro le ibride col 19,5%. Cresce tuttavia la domanda di motori plug-in e di auto elettriche, che coprono rispettivamente il 9,5% e il 7,8% del totale riservato ai privati, indice del fatto che la formula del noleggio a lungo termine ben si confà alle motorizzazioni di nuova generazione.

Guardando invece alla distribuzione geografica, dal bilancio dell’UNRAE si evince che è la Calabria la regione in cui il servizio rivolto ai privati è maggiormente richiesto col 45%, a cui segue il 34,1% della Puglia e il Molise con il 30,3%. Il Trentino Alto Adige chiude la classifica con l’1%. A livello provinciale, come intuibile, è Roma la provincia con il maggior numero di noleggi a lungo termine a privati, subito dietro Milano. Il marchio più noleggiato? Fiat (qui il listino completo), davanti ad Audi, Volkswagen e Peugeot, in ordine.