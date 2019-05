Noleggio auto: la Fiat 500 ‘Spiaggina’ entra nella flotta di Hertz

editato in: da

Il nuovo progetto di Lapo Elkann: così si trasforma la Fiat 500

Hertz Italia e Garage Italia hanno deciso di dare vita a una nuova partnership con lo scopo di mettere a disposizione delle auto su misura per i propri clienti e rendere il noleggio auto un’esperienza esclusiva.

L’accordo fra le due aziende porta alla nascita di Selezione Italia. Si tratta di una formula ideata da Hertz Italia con la collaborazione dell’hub creativo di Lapo Elkann.

Hertz ha scelto Fiat 500 Jolly Icon-e by Garage Italia per proporre una soluzione accattivante per l’estate che oltre a far rivivere lo spirito degli anni Sessanta, offre i vantaggi della tecnologia elettrica per una guida ad emissioni zero.

Fiat 500 Jolly Icon-e by Garage Italia è un’innovativa soluzione eco-friendly grazie alla riqualificazione elettrica del veicolo a trazione posteriore che monta ora un kit retrofit elettrico.

Massimo Archiapatti, amministratore delegato della società di noleggio, ha detto: ”Siamo molto orgogliosi di questa nuova iniziativa – ha aggiunto – . Selezione Italia per noi è molto più di un’offerta di noleggio, è una filosofia, è il modo in cui viviamo la relazione con i nostri ospiti. Per noi Selezione Italia è il nostro fiore all’occhiello, rappresenta il modo con cui vogliamo presentarci. Siamo in Italia, siamo orgogliosi delle nostre tradizioni, della nostra cultura che è fatta di uno stile distintivo che va dal design alla moda, dal cibo all’arte, ma che soprattutto è accoglienza. Siamo alla ricerca continua di novità e con Garage Italia possiamo offrire ai nostri Ospiti qualcosa di veramente unico. Il primo passo di questo sodalizio è salire a bordo del progetto Icon-e con la Fiat 500 Jolly elettrica di Garage Italia e utilizzare questa rivisitazione della storica auto per la prossima estate’‘.