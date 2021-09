New York dice stop alle auto diesel e benzina

Dal 2035 New York dirà addio alle auto a benzina e diesel . La Governatrice Kathy Ochul ha infatti firmato una legge (analoga a quella approvata lo scorso anno in California) che mette al bando la vendita di nuovi modelli dotati di motore endotermico.

A partire da quella data, dunque, le concessionarie dello stato del nord-est degli Stati Uniti potranno vendere solo auto e mezzi da lavoro leggeri a emissioni zero. Per i mezzi più pesanti (inclusi i pick up tanto cari agli statunitensi), invece, lo stop arriverà solamente nel 2045.

Per sostenere il prevedibile aumento di auto elettriche circolanti nella Grande Mela, gli amministratori locali hanno contemporaneamente adottato un piano per rafforzare ed estendere la rete delle colonnine pubbliche di ricarica. L’obiettivo è quello di installare 10 mila nuovi punti di ricarica entro la fine del 2030 e sostenere concretamente le politiche di riduzione delle emissioni inquinanti nell’atmosfera.

Una scelta, quella dei legislatori newyorchesi, che si inserisce nel solco delle politiche adottate negli ultimi mesi dall’Amministrazione Biden. Il Presidente degli Stati Uniti ha infatti promosso diverse iniziative tese a ridurre il consumo di carburanti fossili e le emissioni di CO2 nell’atmosfera, contribuendo così a combattere il surriscaldamento globale. Una decisione analoga a quelle già prese da altre città e capitali europee, come Parigi, Berlino, Roma (dove le auto omologate Euro 4 non possono già più circolare) e Milano (dove lo stop alle auto diesel è invece previsto a partire dal 2025).

Già lo scorso agosto Biden aveva firmato un Ordine Esecutivo per far sì che entro il 2030 la metà dei veicoli venduti sull’intero territorio statunitense fosse a 0 emissioni locali. Un obiettivo condiviso con i maggiori produttori di automobili degli Stati Uniti, che dimostrano così di appoggiare la nuova strategia di transizione ecologica inaugurata dall’amministrazione a Stelle e Strisce a partire dal gennaio di quest’anno.

Nonostante ciò, il Presidente ha sinora rifiutato di sostenere la proposta di mettere al bando, a partire dal 2035, la vendita di auto e mezzi da lavoro leggeri dotati di motore a combustione interna. La proposta, arrivata sulla scrivania presidenziale lo scorso aprile, portava la firma di 12 Stati, con in testa i Governatori della California e di New York. Facile immaginare, dunque, che nei prossimi mesi altri Stati si allineeranno a questa scelta, approvando leggi per mettere fine alla vendita di auto a benzina e diesel.