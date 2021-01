Netflix, nuovo film sulla Formula 1 con Robert De Niro

editato in: da

Andrà presto in onda su Netflix un nuovo film dedicato alle corse delle monoposto più famose al mondo. Grande protagonista della pellicola la Formula 1, potremo vedere una ricostruzione più o meno fedele di quanto accade realmente oggi sulle piste e fuori.

Un gran Robert De Niro vestirà i panni di un ex pilota di Formula 1, che ha dei legami con la criminalità organizzata e i malavitosi. Ma il racconto parlerà principalmente di come si vive il circus oggi; il protagonista del film infatti è un ragazzo di colore “destinato a diventare una vera star”, è lo stesso regista Gerard McMurray a descriverlo attraverso i suoi canali social, dove ha già pubblicato foto e video. Nel trailer scorrono diverse immagini della Formula 1 moderna, e compare anche il grandioso Lewis Hamilton, non poteva mancare.

L’attore al centro della scena sarà John Boyega, che abbiamo visto anche nella trilogia di Star Wars, la pellicola è prodotta dalla Buppie Productions. Il protagonista guiderà la sua monoposto sotto la supervisione del suo manager (De Niro), ex leggenda della F1, con strani rapporti con la mafia. Sarà un thriller ambientato tra gare e tracciati, non una pellicola esclusivamente dedicata al lato sportivo. Da quello che si può vedere nel breve trailer, pare proprio di capire che il film ci terrà attaccati agli schermi con tante scene d’azione anche su strada.

Il giovane pilota, questo è quello che si intuisce, passerà dalle corse su strada a quelle in Formula 1, in un percorso che sfora un po’ quella che generalmente è la trafila che seguono tutti i piloti, ovvero dai kart alla F3, poi alla F 3.000 e infine alla F2, passaggi obbligatori prima di riuscire a entrare (con meriti) in Formula 1. Chiaramente questa è la realtà; siamo pronti a vedere il film e, come ben sappiamo, in una pellicola può succedere di tutto, anzi, i colpi di scena sono all’ordine del giorno e tengono alta l’attenzione dello spettatore.

Per tutti gli appassionati di Formula 1 vedere le monoposto entrare nel mondo del cinema è sempre una grande emozione, quindi c’è molta attesa. Il titolo della nuova pellicola con Robert De Niro e John Boyega è The Formula e siamo curiosi di sapere come sarà, se accoglierà il parere positivo della critica e di chi lo guarderà.