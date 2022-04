Musk-Twitter: l’offerta è quella giusta

Elon Musk, come ormai si vocifera da giorni, ha deciso di comprare l’intero patrimonio di Twitter. La notizia di oggi è che la società del social che cinguetta ha deciso di dare l’ok al CEO di Tesla, Casa automobilistica che realizza le vetture elettriche per eccellenza, accettando quindi la proposta di 54.2 dollari ad azione, per un affare totale pari a 44 miliardi di dollari.

In seguito all’accordo e a transazione effettuata, la società di Twitter sarà completamente nelle mani del patron di Tesla e SpaceX, che ha un grande fiuto per gli affari, e non se ne lascia sfuggire mezzo, ormai lo conosciamo. Queste le parole dello stesso eclettico Elon Musk: “La libertà di parola è il fondamento di una democrazia sana e Twitter è la piazza della città digitale in cui si dibattono questioni vitali per il futuro dell’umanità”. Crede molto in Twitter, e si vede.

I passaggi per raggiungere l’accordo

Sono state ore calde e di tensione, le due parti hanno lavorato sodo per riuscire a trovare l’accordo. Wall Street Journal aveva già “spoilerato” qualcosa sull’affare, prima ancora dell’arrivo della notizia ufficiale. Elon Musk nel frattempo aveva pubblicato, come è solito fare, proprio sul suo social preferito – Twitter: “Spero che anche i miei peggiori critici rimangano su Twitter, perché questo è ciò che significa libertà di parola”. Un tweet da record, che ha ottenuto più di un milione di like.

Musk, come abbiamo detto, crede molto nelle potenzialità del social. Trova che sia una piattaforma già molto ben organizzata, ma che sicuramente ha un potenziale enorme, che ha intenzione di sfruttare al massimo. Sappiamo quanto sia ambizioso infatti il numero uno di Tesla, non è di certo una novità, e lo vediamo sempre in prima linea nel settore auto: nuove fabbriche, nuove tecnologie e batteria di ultimissima generazione per le sue vetture elettriche.

Sicuramente Elon Musk, come anticipato da lui stesso, migliorerà Twitter – questo è il suo obiettivo – andando a lavorare sugli algoritmi, “autenticando gli utenti e eliminando quelli che sono i bot spam”.

Ad oggi Twitter è uno dei social che funziona meglio, una piattaforma molto influente, e Musk vuole farla diventare il simbolo della libertà di parola nel mondo. Ci sono comunque degli osservatori che iniziano a storcere il naso, e che hanno paura del totale controllo di Twitter da parte di Elon Musk. Ma ormai il gioco è fatto, nonostante c’è chi teme che il social diventerà presto un “luogo” d’odio, dato dalle provocazioni del patron di Tesla, che di certo non è uno che si risparmia.

C’è anche chi teme che la sua battaglia contro la censura non sarà abbastanza per risolvere i problemi che ormai da anni ha la piattaforma. Al momento non abbiamo alcun dettaglio sulle intenzioni di Elon Musk, non ha ancora svelato i suoi obiettivi e le sue prossime azioni in via ufficiale. Ha certamente deciso (e dichiarato) che la piattaforma verrà trasformata, e vedremo come.

In questo scenario ci sono anche i dipendenti di Twitter, che sono sicuramente preoccupati per la loro sorte, e per non sapere quali saranno le intenzioni del numero uno di SpaceX, che ha dichiarato di voler assolutamente intervenire sulle politiche di moderazione dei contenuti.