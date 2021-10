Noleggio auto, introdotta una novità sulle multe: chi paga adesso

Parliamo di noleggio auto, un servizio molto sfruttato in Italia dagli automobilisti, e di quelle che sono oggi le responsabilità delle società di noleggio e del guidatore del veicolo. Un emendamento al decreto Infrastrutture cambia le carte in tavola per quanto riguarda eventuali sanzioni prese alla guida.

Cosa significa? Se fino ad oggi, in caso di infrazioni e conseguenti multe, era la società di noleggio ad essere obbligata al pagamento, oggi invece la responsabilità di quanto commesso va al soggetto che si trova al volante dell’auto presa a noleggio, che è appunto colui che ha commesso l’infrazione al Codice Stradale.

In questo caso, le aziende non avranno più l’obbligo di saldare quanto dovuto, nel caso in cui il conducente (a cui chiaramente deve essere girata la multa) decida di non pagare, non adempiendo al suo obbligo. Tra poco le cose cambieranno e quindi l’unico soggetto debitore, a cui la legge dovrà far riferimento per il versamento dell’importo dovuto, sarà il guidatore che commette infrazioni guidando l’auto noleggiata.

ANIASA, l’associazione che in Confindustria rappresenta i servizi di mobilità, accoglie pienamente questa novità. Il presidente Massimiliano Archiapatti dichiara: “Un provvedimento che chiarisce una volta per tutte il tema del pagamento delle multe comminate ai clienti delle società di noleggio, responsabilizzandoli per le infrazioni al Codice della Strada commesse durante la durata del contratto. Siamo lieti, prima come cittadini e poi da uomini di impresa, di registrare che si porrà fine a una pratica sbagliata e pericolosa che rende meno sicure le nostre strade e che produce gravi danni economici per un settore chiave per la mobilità del Paese”.

E continua: “Negli ultimi 20 mesi di pandemia molte amministrazioni locali, per motivi legati ad una propria inefficienza burocratica, hanno notificato direttamente alle aziende di noleggio (già duramente provate dalla crisi) multe ed azioni esecutive massive, addirittura riguardanti gli ultimi 5 anni, senza chiedere preventivamente di conoscere i dati dell’effettivo trasgressore. Una prassi errata che rischia di deresponsabilizzare i conducenti, indotti a pensare di poter non rispettare le norme di sicurezza della circolazione ed evitare sanzioni, aggravando i costi delle imprese di noleggio”.

La norma quindi dà il via alla novità: il cliente della società di noleggio sarà l’unico obbligato a pagare la multa per le infrazioni commesse mentre è alla guida. Le imprese di noleggio, che oggi vivono una situazione difficile come l’intero comparto automotive, come confermano, collaboreranno per fornire agli uffici le generalità del cliente che guida ‘senza regole’, in modo che gli venga notificato il verbale.