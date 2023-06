Le multe arricchiscono le città: un tesoro da milioni di euro

In diverse occasioni abbiamo parlato di quanto le multe possano essere considerate un vero e proprio tesoretto per le amministrazioni comunali in Italia, il denaro ricavato infatti entra nelle casse degli enti pubblici, arricchendole. Spesso però le associazioni dei consumatori hanno lamentato l’uso delle sanzioni (soprattutto quelle con autovelox) in modo improprio, come fonte di ricchezza, e non come metodo per aumentare la sicurezza di cittadini e automobilisti sulle strade, che dovrebbe essere la priorità.

E non è tutto, perché ogni comune dovrebbe presentare la rendicontazione sull’uso dei proventi delle multe stradali ogni anno, obbligatoria per legge, ma tante amministrazioni risultano spesso inadempienti. Nel 2022 tanti comuni hanno visto crescere gli incassi garantiti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, basta pensare che nelle 20 città più importanti d’Italia il valore totale delle contravvenzioni è addirittura oltre mezzo miliardo di euro. Insomma, una somma per niente indifferente.

I dati ufficiali

Il Codacons ha realizzato una delle sue solite indagini, esaminando la rendicontazione che riguarda proprio quelli che sono i ricavi che provengono dalle multe stradali. Rendicontazione che, come abbiamo detto, per legge deve essere consegnata al Governo ogni anno entro il 31 maggio da parte degli enti locali.

I numeri delle multe sono alti, in molti comuni tra l’altro sono alimentati dal business degli autovelox, strumenti per i quali serve una regolamentazione formale - assolutamente necessaria e fondamentale - e se ne parla ormai da più di dieci anni, come sottolinea Simone Baldelli, ex presidente della Commissione consumatori ed esperto di sanzioni stradali.

Il Codacons ha confrontato tutti i dati raccolti nei capoluoghi italiani e, sulla base delle analisi, può dichiarare: “Con più di 151.5 milioni di euro di incassi nel 2022, Milano è la città italiana che guadagna di più grazie alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, al secondo posto troviamo la capitale, Roma, con 133 milioni di euro, e molto più distaccate troviamo Firenze con 46 milioni di euro, Bologna con 43 milioni e Torino con 40 milioni circa. Tra i capoluoghi che registrano invece i proventi più bassi troviamo Catanzaro, con poco più di 812.000 euro incassati nel 2022, e Aosta, con 917.000 euro”. Al momento non abbiamo in mano i dati di Campobasso, perché la rendicontazione obbligatoria, al 31 maggio non era ancora stata pubblicata sul sito del Ministero.

I proventi delle multe

Nel 2022, sommando solo quanto incassato dai capoluoghi a causa delle multe stradali, si arriva a un totale di 547 milioni di euro, più di mezzo miliardo. Una cifra che è aumentata tra l’altro rispetto al 2021, esattamente del 37,4%.

Non è tutto, grazie alle indagini del Codacons, abbiamo scoperto che c’è una regina degli autovelox: Firenze, che lo scorso anno ha incassato ben 23.2 milioni di euro a causa dell’eccesso di velocità segnalato dalle apparecchiature su strada.

Sul podio anche Milano – al secondo posto, con 12.9 milioni di multe da autovelox - e Genova, al terzo con 10.7 milioni. Accade l’opposto invece a Napoli, dove le multe per autovelox arrivano a solo 18.700 euro in tutto il 2022.

Sempre secondo dati e confronti del Codacons, Potenza è la città in cui gli incassi sono aumentati maggiormente in un anno: nel 2021 erano 1.1 milioni di euro, mentre nel 2022 addirittura più del triplo, 3.7 milioni, il 224% in più. Palermo e Firenze seguono l’esempio di Potenza, rispettivamente con +164% e +120%.

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ribadisce: “La ripresa della circolazione delle auto dopo il periodo della pandemia ha sicuramente inciso sul forte aumento delle sanzioni, ma i dati dimostrano come permangano gravi criticità circa l'uso degli autovelox, spesso piazzati sulle strade in modo del tutto scorretto al solo scopo di far cassa e utilizzare gli automobilisti italiani come veri e propri bancomat”, un problema di cui si discute spesso, e che deve essere risolto.