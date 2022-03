Multato il ‘furbetto’ del diesel, lo vendeva a quasi 3 euro al litro

Torniamo a parlare di caro benzina che, purtroppo, in questo 2022, insieme al caro energia e al conseguente e generale caro vita, sta mettendo in ginocchio le famiglie italiane. Mediamente, in Italia il prezzo dei carburanti ha superato i 2 euro al litro e il suo costo non sembra destinato a scendere, almeno non nel breve periodo.

Una situazione che il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani ha definito “ingiustificata”, non esistendo motivazione tecnica di questi rialzi che vengono addebitati alla situazione in Ucraina: ”Non è correlata alla realtà dei fatti, è una spirale speculativa su cui guadagnano in pochi“, ha detto Cingolani.

Ma in tutta questa situazione, già complicata per tutte le conseguenze che causa all’economia italiana, sia quella domestica che industriale, c’è chi ha ben pensato di approfittare del caro carburanti.

Il sito Leggo.it riporta la notizia che al gestore di un distributore di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, è stata comminata una multa fino a 25mila euro. Il 39enne faceva pagare il gasolio ad un prezzo superiore rispetto a quello esposto, da 2,509 a 2,749 euro al litro, danneggiando così eventuali automobilisti distratti e approfittando della loro buona fede.

Il ‘furbetto’ è stato beccato dalla polizia locale che ha sanzionato l’uomo, con una multa ai sensi del codice di tutela dei consumatori e dovrà pagare 1.032 euro. L’importo potrebbe però lievitare fino a 25 mila euro a discrezione dell’autorità competente. La polizia locale sta inoltre verificando l’eventuale ipotesi di violazione per tentata truffa.