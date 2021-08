Multa da 845 euro per eccesso di velocità, i ‘temuti’ autovelox

editato in: da

Forse non è chiaro ancora a tutti che l’eccesso di velocità è oggi una delle principali cause di incidenti anche molto gravi e purtroppo mortali. Per questo motivo si pone sempre più l’attenzione sugli autovelox e sui Telepass, gli strumenti di rilevazione della velocità di percorrenza su strada.

Il numero di autovelox in Italia, secondo una ricerca di cui abbiamo parlato lo scorso mese di maggio, è di ben 8.073 unità, cifra da record, se contiamo ad esempio che in Germania ce ne sono in tutto 3.813 (meno della metà) e in Francia addirittura non arrivano nemmeno a 2.500, si fermano a quota 2.406.

L’autovelox è uno degli strumenti più temuti dagli automobilisti, soprattutto quando ci si mette in viaggio verso le tanto sognate mete delle vacanze estive e si decide di farlo in auto (oggi l’alternativa preferita dagli Italiani). Di recente sono state segnalate tantissime multe per eccesso di velocità, purtroppo. Molte concentrate (nel week end di Ferragosto) sulla SS76 della Val d’Esino (Ancona), dove sono state date ben 15 multe nella sola giornata di domenica.

Addirittura un automobilista è stato beccato dall’autovelox mentre viaggiava ‘alla velocità della luce’, lanciando la sua macchina a 150 km/h, in un tratto in cui il limite massimo concesso dal Codice della Strada è di 90 km/h, superandolo di ben 60 km/h. In media tutti i veicoli multati in quei giorni viaggiavano a circa 130 km/h, che sono comunque 40 oltre il limite. La multa prevede anche la sospensione della patente di guida da uno a 3 mesi e la decurtazione di 6 punti.

Ma chi viaggia a 150 km/h su una SS con limite massimo di 90 km/h cosa rischia? Il conducente ‘incriminato’ si è visto comminare una sanzione di 845 euro (salvo raddoppio nel caso di pagamento oltre i 60 giorni) e la patente sospesa da 6 mesi ad un anno (+10 punti decurtati dal documento stesso, come conseguenza della condotta illecita e pericolosa).

La velocità elevata, come abbiamo detto in apertura e come sottolinea spesso la Polizia Stradale, in caso di sinistro può essere un aggravante dei delitti di omicidio stradale e lesioni stradali. Nella provincia di Ancona, dall’inizio del 2021, sono state rilevate in tutto 980 infrazioni, davvero troppe.