Il Mugello consegna respiratori e attrezzature alla Sanità della Regione

Il Centro Medico dell’Autodromo del Mugello ha consegnato attrezzature alla sanità della Regione Toscana per aiutare a contrastare l’emergenza Coronavirus. Un gesto nobile da parte del Centro Medico che ha donato due ventilatori polmonari, due monitor per la terapia intensiva, quattro monitor defibrillatori, un ecografo digitale e altri materiali di rianimazione.

L’Amministratore Delegato del Circuito del Mugello, Paolo Poli, aveva da subito manifestato a Federico Ignesti, sindaco di Scarperia e San Piero, la propria disponibilità per aiutare la sanità regionale in un momento di enorme difficoltà. Un respiratore automatico con relativo monitor ed ecografo è stato donato all’Ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo, per potenziare i posti in terapia intensiva. Al Policlinico di Careggi a Firenze, invece, è stata consegnata la strumentazione per un secondo letto di rianimazione, insieme a quattro defibrillatori.

“In un momento di difficoltà, abbiamo segnalato immediatamente la nostra disponibilità – ha dichiarato l’Amministratore delegato dell’Autodromo Paolo Poli – per noi è un piccolo gesto a sostegno dello straordinario contributo di professionalità fornito da tutti gli operatori del sistema sanitario che stanno vegliando sulla nostra salute”.

L’annuncio della grande opera di solidarietà è arrivato attraverso il profilo Twitter del Mugello, con un post che mostra la foto della strumentazione donata alla sanità: “Attrezzature di rianimazione dell’Autodromo del Mugello a disposizione per emergenza Covid-19 – si legge nel tweet – I materiali, già presenti presso il Centro Medico Autodromo, sono stati consegnati nei giorni scorsi alla Sanità della Regione Toscana per il Policlinico Careggi e per l’ospedale Borgo S.Lorenzo”.

Il Mugello è da sempre in prima linea quando si tratta di aiutare la comunità e lo sta dimostrando ancora di più durante l’emergenza causata dal diffondersi del Coronavirus. La scorsa settimana una delegazione dell’Autodromo ha donato il sangue, in assoluta sicurezza e rispettando tutti i protocolli necessari, per dare il proprio supporto a tutte quelle persone che si curano e vivono grazie ai servizi trasfusionali.

“Ringrazio Paolo Poli, Amministratore Delegato dell’Autodromo del Mugello – ha dichiarato Dario Nardella, il sindaco della Città Metropolitana di Firenze – è un esempio che spero possa alimentare ulteriormente l’unica gara possibile in questo momento, che è quella della responsabilità, della condivisione e della solidarietà”.

Il mondo dello sport, ancora una volta, si impegna per aiutare la popolazione in un momento di difficoltà. Il gesto del Mugello arriva a pochi giorni di distanza dalla decisione della Ferrari di mettersi a disposizione per produrre parti dei respiratori destinati agli ospedali italiani.