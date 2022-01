Motore diesel e quattro cilindri, Stellantis va in contropiede

Proprio così, nel 2023 il colosso dell’automotive, che spegne la sua prima candelina, ha comunicato che metterà in produzione un nuovo propulsore diesel omologato Euro 7, che verrà realizzato nei pressi di Avellino, presso lo stabilimento di Pratola Serra. Si tratterà molto probabilmente di un quattro cilindri turbo a iniezione diretta, ma arriveranno sicuramente altre notizie a confermarlo (oppure no).

Le parole di Carlo Tavares

Durante una visita alla fabbrica campana, è stato proprio il CEO a svelare la grandiosa novità. Il manager che oggi guida il Gruppo Stellantis ha anche confermato che sono previsti 30 miliardi di euro di investimenti destinati a tutti i progetti dedicati alla transizione elettrica. Gli obiettivi di espansione del brand sono sempre molto alti, tanto che lo stesso Tavares ha dichiarato: “Siamo il quarto gruppo mondiale, la nostra ambizione è quella di primeggiare nella classifica dei grandi costruttori di autoveicoli”.

Quello che ‘preoccupa’ il manager è il timore di non avere abbastanza sostegno dalla politica, oggi infatti le azioni ‘green’ da parte dell'Unione Europea mirano a evidenziare solo l’importanza dei veicoli a zero emissioni, senza tener conto di quanto invece ancora possono valere i mezzi con motorizzazione diesel all'interno dell'economia continentale. Tavares, come già in passato aveva lasciato intendere, purtroppo non è nemmeno estremamente convinto che l'elettrico puro sia l’unica via per eliminare, o quantomeno ridurre, le emissioni inquinanti. E dichiara: “La questione è anche economica, per questo chiediamo alla politica di intervenire a sostegno e a favore del consumatore, che potrebbe non essere in grado di permettersi il costo di un veicolo elettrico da un costo molto elevato”. La mobilità elettrica, secondo il manager, oggi viene vista come una “scelta politica che taglia fuori il ceto medio”. Ed è un dettaglio certamente preoccupante.

Le nuove auto con motorizzazione elettrificata

Il CEO di Stellantis Carlos Tavares, come abbiamo detto, conferma lo stanziamento di 30 miliardi di euro da oggi al 2035, per la realizzazione di una nuova gamma di veicoli elettrificati. Il manager sottolinea inoltre che ogni brand che fa parte del Gruppo avrà presto almeno un modello elettrico a listino; entro il 2024 tutti gli stabilimenti avvieranno la produzione di vetture elettriche e ibride. E infatti abbiamo parlato proprio poco fa dei primi passi di Jeep in questo percorso, il brand ha lanciato le sue nuove Renegade e Compass e-Hybrid.

Il nuovo motore diesel di Stellantis

Tornando al focus dell’articolo, nel 2023 quindi arriverà il nuovo motore diesel Euro 7, che potrà essere adottato da vetture e veicoli commerciali di tutti i brand di Stellantis. Nella fabbrica italiana di Pratola Serra verranno realizzate così anche componenti per auto a zero emissioni e unità elettrificate. Tavares ringrazia già lo stabilimento campano “per la competenza, l'efficienza, la partecipazione e la disponibilità alla flessibilità” dimostrate in questo periodo, che sta mettendo a dura prova tutto il settore auto.