MotoGP, ultima tappa a Portimao: orari della gara in TV

Ultima inedita tappa al Portimao per il Motomondiale 2020, le potenti due ruote, in questo week end di pausa per la Formula 1, correranno sullo stesso circuito dell’Algarve dove si è disputata anche la gara dello scorso 25 ottobre, primo GP vinto da Hamilton.

Joan Mir arriva per la prima volta in carriera Campione del Mondo piloti della MotoGP, titolo conquistato nel GP-bis di Valencia domenica scorsa. Il campionato piloti è quindi chiuso, restano aperti quelli costruttori e di Moto2 e Moto3. Nel primo possono vincere Suzuki e Ducati, con 201 punti, e Yamaha, a 188. In Moto 2 arriva da leader Bastianini, ma possono rimontare anche Sam Lowes, Luca Marini e Marco Bezzecchi. In Moto3 gran battaglia tra Albert Arenas con solo otto punti di vantaggio su Ai Ogura e 11 su Tony Arbolino.

Per quanto riguarda il circuito di Portimao (l’angolo di Algarve dai paesaggi pazzeschi), la pista è lunga 4.684 chilometri e larga 18 metri, con diversi saliscendi e punti di corda visibili solo all’ultimo, tracciato molto tecnico. Nove le frenate complessive e 15 le curve in totale. Attenzione agli orari di quest’ultimo fine settimana motociclistico, visto che in Portogallo c’è un’ora di fuso. La MotoGP inizierà alle ore 15 italiane, Moto3 e Moto2, invece, alle 12 e alle 13.20. come ogni fine settimana, sarà possibile vedere le dirette su Sky, Dazn e su TV8, che trasmetterà però solo sabato e domenica.

Le dirette in programmazione su Sky Sport e Dazn

Venerdì 20 novembre

Ore 10:00-10:55 Moto3 – FP1

Ore 11:10-12:20 MotoGP – FP1

Ore 12:35-13:30 Moto2 – FP1

Ore 13:50-14:45 Moto3 – FP2

Ore 15:00-16:10 MotoGP – FP2

Ore 16:25-17:20 Moto2 – FP2

Sabato 21 novembre

Ore 10:00-10:40 Moto3 – FP3

Ore 10:55-11:40 MotoGP – FP3

Ore 11:55-12:35 Moto2 – FP3

Ore 13:35-13:50 Moto3 – Q1

Ore 14:00-14:15 Moto3 – Q2

Ore 14:30-15:00 MotoGP – FP4

Ore 15:10-15:25 MotoGP – Q1

Ore 15:35-15:50 MotoGP – Q2

Ore 16:10-16:25 Moto2 – Q1

Ore 16:35-16:50 Moto2 – Q2

Domenica 22 novembre

Ore 10:00 Moto3 – Warm Up

Ore 10:30 Moto2 – Warm Up

Ore 11:00 MotoGP – Warm Up

Ore 12:00 Moto3 – Gara

Ore 13:20 Moto2 – Gara

Ore 15:00 MotoGP – Gara

Le dirette in programmazione su TV8

Sabato 21 novembre

Ore 13:35-13:50 Moto3 – Q1

Ore 14:00-14:15 Moto3 – Q2

Ore 14:30-15:00 MotoGP – FP4

Ore 15:10-15:25 MotoGP – Q1

Ore 15:35-15:50 MotoGP – Q2

Ore 16:10-16:25 Moto2 – Q1

Ore 16:35-16:50 Moto2 – Q2

Domenica 22 novembre

Ore 12:00 Moto3 – Gara

Ore 13:20 Moto2 – Gara

Ore 15:00 MotoGP – Gara

