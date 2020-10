MotoGP in TV, nuovo orario per la gara di Le Mans: dove vederla

editato in: da

Riprende il Moto Mondiale 2020, dopo la pausa dello scorso week end. Ancora non sappiamo quando rientrerà in pista il campione in carica Marc Marquez, intanto i piloti si preparano a correre nel fine settimana sul circuito di Le Mans.

Una pista molto affascinante, che quest’anno compare per la decima tappa MotoGP. La gara è in programma domenica ad un nuovo orario, si correrà infatti alle 13. Anche Moto3 (con gara alle 11.20) e Moto2 (con gara alle 14.30) saranno in pista nella stessa giornata dell’11 ottobre, come la MotoE per l’ultima tappa della stagione, con Matteo Ferrari in corsa per il titolo.

Telecronache di Guido Meda e Mauro Sanchini per la MotoGP, ci saranno invece Rosario Triolo e Mattia Pasini per la Moto2 e la Moto3. Il weekend vedrà correre anche le monoposto di F1 al Nurburgring, questo è il motivo per cui è cambiato l’orario delle Moto: per evitare la contemporaneità tra la Formula 1 alle 14.10, le due ruote correranno appunto alle 13.

Per tutti coloro che vogliono assistere alla gara di MotoGP sul circuito francese di Le Mans, le dirette saranno su DAZN e Sky (ovviamente per chi ha un abbonamento), altrimenti c’è la possibilità di seguire, come sempre, prove, qualifiche e gare in differita su TV8.

Le dirette in programmazione su Sky e DAZN

Venerdì 9 ottobre

Ore 09.00-09:40: Moto3 – FP1

Ore 09.55-10.40: MotoGP – FP1

Ore 10.55-11.35: Moto2 – FP1

Ore 12.30-13.00: MotoE – FP1

Ore 13.15-13.55: Moto3 – FP2

Ore 14.10-14.55: MotoGP – FP2

Ore 15.10-15.50: Moto2 – FP2

Ore 16.10-16.40: MotoE – FP2

Sabato 10 ottobre

Ore 09.00-09.40: Moto3 – FP3

Ore 09.55-10.40: MotoGP – FP3

Ore 10.55-11.35: Moto2 – FP3

Ore 11.45: MotoE – Epole

Ore 12.35-12.50: Moto3 – Q1

Ore 13.00-13.15: Moto3 – Q2

Ore 13.30-14.00: MotoGP – FP4

Ore 14.10-14.25: MotoGP – Q1

Ore 14.35-14.50: MotoGP – Q2

Ore 15.10-15.25: Moto2 – Q1

Ore 15.35-15.50: Moto2 – Q2

Ore 16.15: MotoE – Gara1

Domenica 11 ottobre

Ore 09.00: Moto3 – Warm Up

Ore 09.30: MotoGP – Warm Up

Ore 10.00: Moto2 – Warm Up

Ore 11.20: Moto3 Gara

Ore 13.00: MotoGP Gara

Ore 14.30: Moto2 Gara

Ore 15.40: MotoE Gara2

Programmazione TV8 per seguire il Motomondiale in differita

Sabato 10 ottobre

Ore 15.45: sintesi qualifiche

Ore 17.00: MotoE Gara1

Domenica 11 ottobre