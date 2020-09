MotoGP in TV: dove vedere il GP di Catalogna

editato in: da

Non soltanto Formula 1 ma anche MotoGP questo fine settimana, i piloti correranno infatti la gara del Moto Mondiale 2020 in Spagna, in Catalogna.

Vinales ha conquistato la vetta del podio nella seconda gara che i piloti hanno corso al Misano World Circuit e oggi siamo già tutti pronti per vedere la prossima tappa del Mondiale di MotoGP 2020, una nuova sfida che si terrà questo week end, insieme al GP di Russia della Formula 1. Assisteremo tutti al Gran Premio della Catalogna sul circuito del Montmelò, una delle piste su cui da anni corrono senza sosta e si sfidano piloti fortissimi, di casa sono gli spagnoli Lorenzo e Marquez.

A questa nuova tappa Andrea Dovizioso, Campione dell’edizione del 2017, arriva da leader, con un solo punto di vantaggio su Quartararo e Vinales. Assisteremo quindi una fantastica sfida a tre, molto probabilmente tra i piloti si farà strada anche Joan Mir in sella alla sua Suzuki del team ECSTAR.

Come di consueto, potremo assistere al grande spettacolo che ci regaleranno i piloti, guardando la gara in TV. Il Gran Premio di Catalogna infatti verrà trasmesso sia in diretta che in differita. Le dirette si potranno guardare sulle piattaforme SKY (canale 208 – Sky Sport MotoGP) e DAZN, per quest’ultimo dovete ovviamente avere un abbonamento attivo. Sul canale TV8 del digitale terrestre invece ci sarà il Motomondiale con le differite di qualifiche e gare.

Le dirette in programmazione su SKY e DAZN sono le seguenti, agli orari indicati

Venerdì 25 settembre

09.00 – 09.40: Moto3 FP1

09.55 – 10.40: MotoGP FP1

10.55 – 11.35: Moto2 FP1

13.15 – 13.55: Moto3 FP2

14.10 – 14.55: MotoGP FP2

15.10 – 15.50: Moto2 FP2

Sabato 26 settembre

09:00 – 09:40 Moto3 FP3

09.55 – 10.40: MotoGP FP3

10.55 – 11.35: Moto2 FP3

12.35 – 13.15: Moto3 Qualifiche

13.30 – 14.00: MotoGP FP4

14.10 – 14.50: MotoGP Qualifiche

15.05 – 15.45: Moto2 Qualifiche

Domenica 27 settembre

09.40 – 10.00: Moto3 Warm-up

10.10- 10.30: Moto2 Warm-up

10.40 – 11.00: MotoGP Warm-up

12.00: Moto3 Gara

13.20: Moto2 Gara

15.00: MotoGP Gara

La programmazione su TV8 per vedere qualifiche e gare in differita

Sabato 26 settembre

15.50: Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 27 settembre