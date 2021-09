MotoGP, si corre negli Stati Uniti: orario della gara in TV

Riparte il MotoGP con una delle gare più attese, arriviamo al quartultimo appuntamento per i piloti, prima della fine del Campionato e il Mondiale si veste a stelle e strisce. Il prossimo week end infatti è la volta del Circuit Of The Americas, in Texas, dove le due ruote si sfideranno in pista, tra curve e rettilinei.

Si tratta del secondo appuntamento del Moto Mondiale che si svolge al di fuori del territorio europeo, avevamo visto infatti la doppietta del Qatar all’inizio dell’anno. Secondo i punteggi di tutti i piloti, nonostante siamo vicini alla fine, in nessuna classe potremo già ‘assegnare’ una vittoria aritmeticamente. Nonostante questo, la tappa americana del GP sarà comunque molto importante. Sarà dura la lotta tra Fabio Quartararo, che al momento è in cima alla classifica (243) e Francesco Bagnaia, sotto di 48 punti (ne ha 186), ma grintoso dopo aver vinto le ultime due gare del Mondiale a bordo della sua Ducati, a Misano e Aragon.

Come per ogni appuntamento, anche per quello al COTA, Circuit Of The Americas, di Austin (in Texas) sarà possibile seguire ogni istante delle gare in TV. L’unica cosa da tenere presente è il fuso orario, e questo significa che, per vedere i nostri idoli in pista, dovremo aspettare l’orario serale, in modo da vedere le dirette, trasmesse su Sky e DAZN. Per chi preferisce riguardare tutto in differita, allora avrà la possibilità di non perdersi nemmeno un secondo del fine settimana e stelle e strisce guardando TV8, che trasmetterà una sintesi delle qualifiche e le gare della domenica. Vediamo nel dettaglio la programmazione.

Gli orari delle dirette Sky e DAZN

Venerdì 1 ottobre

Ore 16: FP1 Moto3

Ore 16.55: FP1 MotoGP

Ore 17.55: Moto2

Ore 20.15: FP2 Moto3

Ore 21.10: FP2 MotoGP

Ore 22.10: FP2 Moto2

Sabato 2 ottobre

Ore 16: FP3 Moto3

Ore 16.55: FP3 MotoGP

Ore 17.55: FP3 Moto2

Ore 19.35: Pole Moto3

Ore 20.30: FP4 MotoGP

Ore 21.10: Pole MotoGP

Ore 22.10: Pole Moto2

Domenica 3 ottobre

Ore 15.40: Warm-Up Moto3

Ore 16.10: Warm-Up Moto2

Ore 6.40: Warm-Up MotoGP

Ore 18: GP Moto3

Ore 19.20: GP Moto2

Ore 21: GP MotoGP

Gli orari delle differite di TV8

Sabato 2 ottobre

Ore 23.15: sintesi qualifiche

Domenica 3 ottobre