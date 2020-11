MotoGP, si corre in Spagna: gli orari in TV

editato in: da

Fine settimana spagnolo per i piloti di MotoGP, che correranno al Circuit Ricardo Tormo a Valencia; assisteremo alla penultima gara del Mondiale 2020. Gli orari saranno un po’ diversi da quelli a cui siamo abituati, tutto infatti viene posticipato di un’ora, come lo scorso week end.

Joan Mir ha stravinto il GP d’Europa, si è infatti aggiudicato la corsa senza nemmeno un piccolo errore. Partenza ottima dalla quinta posizione, guadagnata nelle qualifiche, il pilota della Suzuki si è portato subito avanti nel gruppo di testa ed è rimasto in seconda posizione per molto tempo, dietro ad Alex Rins, suo compagno di squadra. Il maiorchino ha approfittato dell’unica volta che Rins è andato largo per sorpassarlo e ce l’ha fatta, nessuno è più riuscito a riprenderlo. Terzo podio stagionale per Pol Espargaro con KTM, quarta posizione per Takaaki Nakagami, miglior pilota di un team indipendente.

Valentino Rossi è stato costretto a ritirarsi per problemi tecnici nelle prime fasi della corsa, Fabio Quartararo è caduto al primo giro ed è riuscito a chiedere solo in quattordicesima posizione. Migliore in pista Franco Morbidelli, undicesimo; è caduto anche Alex Marquez mentre cercava di prendersi l’ottavo posto con Dovizioso.

Il Gran Premio di Valencia sarà trasmesso come sempre in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e sarà visibile anche qui su DAZN, mentre su TV8 sarà possibile vedere qualifiche e gare in differita.

Le dirette in programmazione su Sky e DAZN

Venerdì 13 novembre

Ore 10.00-10.40 Moto3 Prove libere 1

Ore 10.55-11.40 MotoGP Prove libere 1

Ore 11.55-12.35 Moto2 Prove libere 1

Ore 13.35-14.15 Moto3 Prove libere 2

Ore 14.30-15.15 MotoGP Prove libere 2

Ore 15.30-16.10 Moto2 Prove libere 2

Sabato 14 novembre

Ore 10.00-10.40 Moto3 Prove libere 3

Ore 10.55-11.40 MotoGP Prove libere 3

Ore 11.55-12.35 Moto2 Prove libere 3

Ore 13.15-13.55 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

Ore 14.10-14.40 MotoGP Prove libere 4

Ore 14.50-15.30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

Ore 15.50-16.30 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 15 novembre

Ore 9.00-9.20 Moto3 Warm Up

Ore 9.30-9.50 Moto2 Warm Up

Ore 10.00-10.20 MotoGP Warm Up

Ore 11.00 Moto3 Gara

Ore 12.20 Moto2 Gara

Ore 14.00 MotoGP Gara

Programmazione TV8 per seguire il Motomondiale in differita

Sabato 14 novembre

Ore 16.15 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 15 novembre

Ore 14.45 Moto3 Gara

Ore 16.00 Moto2 Gara

Ore 17.45 MotoGP Gara

Come ogni week end, sarà possibile seguire anche la diretta testuale sul nostro canale Virgilio Sport.