MotoGP, si corre in Spagna: gli orari della gara in TV

Un Mugello che vede la vittoria di Quartararo, seguito da Oliveira e Mir, sanzionati dopo la gara per aver messo le ruote sul verde, comunque l’ordine di arrivo non cambia. Bastianini cade nel giro di ricognizione, a terra anche Bagnaia e Marquez.

Rossi decimo, al nono posto invece Petrucci. Gli altri italiani conquistano il 13esimo posto (Pirro), il 15esimo (Savadori), il 16 (Morbidelli) e il 17esimo (Marini). Un Mugello segnato anche dalla tristissima scomparsa del giovane pilota 19enne di Moto3 Dupasquier, a causa del tragico incidente avvenuto durante le qualifiche.

Fabio Quartararo, che ha vinto appunto la gara della MotoGP al Mugello, ha voluto omaggiare il collega deceduto a seguito delle gravi ferite riportate nell’incidente. Il Campione ha alzato le braccia al cielo per ricordare Jason Dupasquier, poi un breve stop alla curva Poggio Secco, visibilmente commosso, e la bandiera della Svizzera sventolata al parco chiuso e poi portata sul podio. Prima del via, tutti i piloti si sono schierati sulla griglia di partenza, un minuto di silenzio per il giovane svizzero.

Per quanto riguarda la gara, la svolta è arrivata già dopo i primi due giri. Bagnaia è caduto prima dell’Arrabbiata 2 e quindi la competizione è diventata più semplice per Quartararo. Il pilota Yamaha ha vinto con due secondi e mezzo di vantaggio su Oliveira e tre secondi su Mir.

Il prossimo fine settimana i piloti correranno il GP di Catalogna, tutto è pronto sul circuito di Barcellona. Vediamo gli orari TV per seguire in diretta e in differita le prove, le qualifiche e le gare delle tre classi.

Programmazione e orari su SKY e DAZN

Venerdì 4 giugno

Ore 9:00-9:40 – FP1 Moto3

Ore 9:55:10:40 – FP1 MotoGP

Ore 10:55-11:35 – FP1 Moto2

Ore 13:15-13:55 – FP2 Moto3

Ore 14:10-14:55 – FP2 MotoGP

Ore 15:10-15:50 – FP2 Moto2

Sabato 5 giugno

Ore 9:00-9:40 – FP3 Moto3

Ore 9:55-10:40 – FP3 MotoGP

Ore 10:55-11:35 – FP3 Moto2

Ore 12:35-13:15 – Qualifiche Moto3

Ore 13:30-14:00 – FP4 MotoGP

Ore 14:10-14:50 – Qualifiche MotoGP

Ore 15:10-15:50 – Qualifiche Moto2

Ore 16:10-16:50 – E-Pole MotoE

Domenica 6 giugno

Ore 9:00-9:20 – Warm-Up Moto3

Ore 9:30-9:50 – Warm-Up MotoGP

Ore 10:00-10:20 – Warm-Up Moto2

Ore 11:20 – Gara Moto3

Ore 13:00 – Gara MotoGP

Ore 14:30 – Gara Moto2

Ore 16:00 – Gara MotoE

Programmazione su TV8

Sabato 5 giugno

Ore 16:30 – Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 6 giugno