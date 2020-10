MotoGP, si corre in Spagna: nuovi orari per la diretta TV

editato in: da

Il prossimo week end i piloti del Campionato Mondiale di MotoGP saranno impegnati nella loro undicesima gara, che si terrà a Teruel, restano quindi in Spagna dopo il GP di Aragon.

Dopo una settimana quindi vedremo nuovamente i piloti correre sulla pista lunga poco più di 5,3 km con 17 curve e due lunghi rettilinei. I grandiosi piloti, a bordo delle loro moto uniche, potranno sfrecciare a tutta velocità, erogando il massimo della potenza dei cavalli dei motori. Domenica scorsa abbiamo visto vincere, sullo stesso tracciato, il pilota della Suzuki Alex Rins. Arrivato prima di Alex Marquez e il compagno di squadra Joan Mir salito in vetta alla classifica piloti del Mondiale. Ancora non si parla di rientro per il mitico Marc Marquez, che purtroppo combatte con il suo infortunio al braccio. Altra grande assenza del Mondiale è quella di Valentino Rossi, positivo al Covid-19.

Come tutti i week end, anche il prossimo potremo vedere le gare del Mondiale di MotoGP in diretta TV, in streaming da Sky e DAZN e anche in differita su TV 8. Prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder satellitare), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming sull’app SkyGo e per gli abbonati su NowTv. La gara di MotoGp è visibile anche su DAZN.

Ecco il palinsesto completo:

Programmazione delle dirette Moto su su Sky Sport MotoGP e DAZN

Venerdì 23 ottobre

Ore 10:00-10:40 – FP1 Moto3

Ore 10:55-11:40 – FP1 MotoGP

Ore 11:55-12:35 – FP1 Moto2

Ore 13:35-14:15 – FP2 Moto3

Ore 14:30-15:15 – FP2 MotoGP

Ore 15:35-16:10 – FP2 Moto2

Sabato 24 ottobre

Ore 10:00-10:40 – FP3 Moto3

Ore 10:55-11:40 – FP3 MotoGP

Ore 11:55-12:35 – FP3 Moto2

Ore 13:15-13:55 – Qualifiche Moto3

Ore 14:10-14:40 – FP4 MotoGP

Ore 14:50-15:30 – Qualifiche MotoGP

Ore 15:50-16:30 – Qualifiche Moto2

Domenica 24 ottobre

Ore 9:20-9:40 – Warm-Up Moto3

Ore 9:50-10:10 – Warm-Up MotoGP

Ore 10:20-10:40 – Warm-up Moto2

Ore 11:20 – Gara Moto3

Ore 13:00 – Gara MotoGP

Ore 14:30 – Gara Moto2

La programmazione in differita di TV8

Sabato 23 ottobre

Ore 13:15 – Qualifiche Moto3

Ore 14:10 – FP4 MotoGP

Ore 14:50 – Qualifiche MotoGP

Ore 15:50 – Qualifiche Moto2

Domenica 24 ottobre

Ore 11:20 – Gara Moto3

Ore 13:00 – Gara MotoGP

Ore 14:30 – Gara Moto2

Come ogni week end, anche il prossimo ci sarà anche la nostra diretta testuale, che si potrà seguire sul nostro canale Virgilio Sport. Metteremo qui il link per tutti gli appassionati che vorranno seguirla.