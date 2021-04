MotoGP, si corre in Spagna: dove vederla in TV

editato in: da

Il prossimo week end si terrà il quarto appuntamento del MotoGP 2021, i piloti sono pronti a correre in Spagna e noi a seguirli per tutto il fine settimana, dalle prove alle qualifiche, fino alla gara. Grazie a Sky, DAZN e TV8 sarà possibile vedere tutto in TV.

GP di Spagna per il fine settimane del primo maggio, sulla pista di Jerez. Il MotoMondiale 2021 continua, dopo la doppietta in Qatar e il GP di Portogallo. Quartararo l’anno scorso proprio su questo circuito era riuscito in un’impresa che ci aveva fatto credere che potesse raggiungere il titolo mondiale, il prossimo week end si presenterà sempre qui, a Jerez, alla guida della sua Yamaha da leader della classifica, con 61 punti davanti ai 46 di Francesco Bagnaia, i 41 di Maverick Vinales e i 40 di Johann Zarco. La pista su cui ha dimostrato di saper dare il meglio di sè potrebbe essere una nuova occasione per allungare ancora rispetto ai rivali.

La sua vittoria a Portimao ha rafforzato la sua posizione. Settimo Marc Marquez che è rientrato il 13 aprile dopo quasi un anno di stop, dovuto all’incidente avvenuto proprio a Jerez. Vale Rossi a terra, mentre era in undicesima posizione ma stava dimostrando un buon passo di gara. Vediamo cosa succederà il prossimo fine settimana nel GP di Spagna che, oltre alle tre classi, MotoGP, Moto2 e Moto3, vedrà anche la MotoE, la competizione per le due ruote a zero emissioni. Tutto il week end sarà trasmesso in diretta sui canali Sky MotoGP, DAZN e pure TV8 (qualifiche e le gare). Vediamo la programmazione completa.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di MotoGP™, Moto2 e Moto3 live su DAZN

Dirette TV su Sky Sport MotoGP e DAZN

Venerdì 30 aprile

ore 9: Moto3 Libere 1

ore 9.55: MotoGP Libere 1

ore 10.55: Moto2 Libere 1

ore 13.15: Moto3 Libere 2

ore 14.10: MotoGP Libere 2

ore 15.10: Moto2 Libere 2

Sabato 1 maggio

ore 9: Moto3 Libere 3

ore 9.55: MotoGP Libere 3

ore 10.55: Moto2 Libere 3

ore 12.35: Moto3 Q1

ore 13: Moto3 Q2

ore 13.30: MotoGP Libere 4

ore 14.10: MotoGP Q1

ore 14.35: MotoGP Q2

ore 15.05: Moto2 Q1

ore 15.30: Moto2 Q2

Domenica 2 maggio

ore 8.20: Moto3 Warm Up

ore 8.50: Moto2 Warm Up

ore 9.20: MotoGP Warm Up

ore 10.05: Gara MotoE (solo Sky Sport)

ore 11: Moto3 Gara

ore 12.20: Moto2 Gara

ore 14: MotoGP Gara

Programmazione dirette su TV8

Sabato 1 maggio

ore 12.30: Qualifiche

Domenica 2 maggio