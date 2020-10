MotoGP, si corre in Spagna: dove vedere la gara in TV 

editato in: da

Abbiamo assistito lo scorso week end alla gara che si è disputata in Francia, sul circuito di Le Mans, una pista molto affascinante, quest’anno protagonista della decima tappa del MotoGP, insieme ai piloti delle due ruote più famose al mondo.

La gara francese, come abbiamo avuto modo di vedere, è terminata con la vittoria di Danilo Petrucci. Il pilota italiano della Ducati, sfruttando la sua abilità nel guidare sulla pista bagnata, è riuscito a trionfare davanti ad Alex Marquez e Pol Espargaro. Il leader della classifica generale è Fabio Quartararo, apparso in difficoltà sin dai primi giri, che ha chiuso la sua gara al nono posto, conservando comunque 10 punti di vantaggio su Joan Mir, arrivato al traguardo all’undicesima posizione. Sta attraversando purtroppo un momento difficile Valentino Rossi, reduce infatti da un triplo zero che purtroppo lo toglie effettivamente dai giochi, nonostante sembra aver ritrovato una certa competitività ad alti livelli.

Per il GP di Aragona che si svolgerà il prossimo fine settimana tornano gli orari classici, la programmazione si articolerà su tre giorni. Domani, venerdì 16 ottobre, alle ore 9 si parte con le prove. Sabato apre sempre la Moto 3 alle 9, seguono poi le qualifiche MotoGP dalle 14.10. La domenica chiaramente assisteremo a tutte le gare, vediamo di seguito la programmazione: il tutto sarà trasmesso live da Sky Sport MotGP, canale 208 di Sky, in streaming su Sky Go e DAZN. Differita in chiaro su TV8 di qualifiche e gare.

Le dirette in programmazione su Sky e DAZN

Venerdì 16 ottobre

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Sabato 17 ottobre

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Domenica 18 ottobre

Ore 8.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 14.00: gara MotoGP (anche su Sky Sport Uno)

Programmazione TV8 per seguire il Motomondiale in differita

Sabato 17 ottobre

Ore 16.15: sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 18 ottobre