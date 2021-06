MotoGP, si corre in Olanda: gli orari in TV della gara

editato in: da

Tutto pronto per il Gran Premio d’Olanda, i piloti correranno sul circuito di Assen, favorevole alla moto giapponese, Vinales ha vinto l’ultima edizione del 2019. La gara si terrà come sempre la domenica, di seguito vediamo gli orari di prove, qualifiche e corsa.

Questo GP potrebbe essere una buona occasione di riscatto dopo il Sachsenring, che non è stato per niente esaltante per la Yamaha. Il circuito olandese è famoso per i cambi rapidi di direzione e i brevi rettilinei, che premiano le qualità ciclistiche più della potenza esplosiva e che da sempre favoriscono le moto Yamaha, anche se non possiamo negare che pure la Honda di Marquez si è ben fatta riconoscere per prestazioni niente male in un paio di occasioni.

Tra i piloti, Valentino Rossi è uno di quelli che stima particolarmente questo circuito, detto anche la cattedrale del motociclismo, una pista che negli anni è sempre stata amata. Nel GP del 2017 proprio il Doctor numero 46 ha vinto il Gran Premio di Assen. Anche Miller si è guadagnato una vittoria in Olanda, in sella alla Honda, in una domenica di pioggia.

Insomma, siamo pronti per vedere questa nuova gara sul circuito olandese, che si terrà appunto domenica 26 giugno. Vediamo quali sono gli orari per vedere in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8 il GP d’Olanda.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di MotoGP™, Moto2 e Moto3 live su DAZN

La programmazione su Sky e DAZN in diretta TV

Venerdì 25 giugno

Ore 9.00: Moto3, Prove libere 1

Ore 9.55: MotoGP, Prove libere 1

Ore 10.55: Moto2, Prove libere 1

Ore 11.50: MotoE, Prove libere 1

Ore 13.15: Moto3, Prove libere 2

Ore 14.10: MotoGP, Prove libere 2

Ore 15.10: Moto2, Prove libere 2

Ore 16.05: MotoE, Prove libere 2

Sabato 26 giugno

Ore 9.00: Moto3, Prove libere 3

Ore 9.55: MotoGP, Prove libere 3

Ore 10.55: Moto2, Prove libere 3

Ore 11.50: MotoE, Prove libere 3

Ore 12.35: Moto3, Qualifica 1

Ore 13.00: Moto3, Qualifica 2

Ore 13.30: MotoGP, Prove libere 4

Ore 14.10: MotoGP, Qualifica 1

Ore 14.35: MotoGP, Qualifica 2

Ore 15.10: Moto2, Qualifica 1

Ore 15.35: Moto2, Qualifica 2

Ore 16.10: MotoE, E-Pole

Domenica 27 giugno

Ore 8.20: Moto3, Warm Up

Ore 8.50: Moto2, Warm Up

Ore 9.20: MotoGP, Warm Up

Ore 10.05: MotoE, Gara

Ore 11.00: Moto3, Gara

Ore 12.20: Moto2, Gara

Ore 14.00: MotoGP, Gara

La programmazione in differita su TV8

Sabato 26 giugno

Ore 16.30, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 27 giugno