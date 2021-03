MotoGP Doha, seconda gara: orario e programmazione in TV

editato in: da

Siamo pronti per il secondo appuntamento stagionale con le moto del Mondiale, i piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3 ci faranno restare attaccati gli schermi anche durante il week end di Pasqua.

Lo scorso fine settimana abbiamo visto una bella apertura del Mondiale MotoGP 2021, conclusosi con la vittoria di Maverick Vinales e il doppio sorpasso delle Ducati di Johann Zarco e Pecco Bagnaia sulla Suzuki di Joan Mir, che è il Campione del Mondo in carica. Uno spettacolo da pelle d’oca sin dal primo appuntamento con il Motomondiale 2021. In questo fine settimana caratterizzato dalle festività pasquali i motori non si spengono, anzi è tutto pronto per la gara sul circuito di Losail. Il Gran Premio che siamo soliti chiamare “GP del Qatar” questa volta invece prende un altro nome, sarà il “GP di Doha”.

Dopo due sessioni di test e un Gran Premio, nuovo evento sul circuito di Losail. Il secondo GP del Mondiale 2021 si svolgerà ancora una volta “in notturna” con l’utilizzo delle luci artificiali. Siamo pronti a vivere un altro appuntamento ricco di emozioni. Si parte domani, giovedì 1° aprile, con la conferenza piloti. Venerdì si torna in pista con le prove, sabato le qualifiche e domenica si corre in gara. Tutto il GP di Doha è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su DAZN.

Gli orari delle dirette su Sky

Giovedì 1° aprile

Ore 16: conferenza stampa piloti

Venerdì 2 aprile

Ore 12.50 – Libere 1 Moto3

Ore 13.45 – Libere 1 Moto2

Ore 14.40 – Libere 1 MotoGP

Ore 17.10 – Libere 2 Moto3

Ore 18.05 – Libere 2 Moto2

Ore 19.00 – Libere 2 MotoGP

Sabato 3 aprile

Ore 12.25 – Libere 3 Moto3

Ore 13.20 – Libere 3 Moto2

Ore 14.15 – Libere 3 MotoGP

Ore 16.30 – Q1 Moto3

Ore 17.25 – Q1 Moto2

Ore 18.20 – Libere 4 MotoGP

Ore 19.00 – Q1 MotoGP

Ore 19.25 – Q2 MotoGP

Domenica 4 aprile

Ore 13.40 – Warm-up Moto3

Ore 14.10 – Warm-up Moto2

Ore 14.40 – Warm-up MotoGP

Ore 16.00 – Gara Moto3

Ore 17.20 – Gara Moto2

Ore 19.00 – Gara MotoGP

Anche TV8 trasmetterà live le qualifiche e le gare, che in realtà avranno un delay di circa 5 minuti

Gli orari su TV8 e TV8 HD

Sabato 3 aprile

Ore 16.30 – Qualifiche Moto3

Ore 17.25 – Qualifiche Moto2

Ore 18.20 – FP4 MotoGP

Ore 19.00 – Qualifiche MotoGP

Domenica 4 aprile