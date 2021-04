MotoGP, in Portogallo torna Marquez: dove vedere la gara in TV

editato in: da

Siamo pronti ad assistere alla prossima gara del Mondiale di MotoGP, che si terrà in Portogallo. Dopo due giornate padroneggiate dalle Yamaha ufficiali, sul circuito di Losail infatti hanno dominato loro, prima con Viñales e poi con Quartararo, siamo pronti a vedere cosa succederà la prossima giornata.

Il francese Zarco è in vetta alla classifica generale, nei due round di apertura ha chiuso sempre in seconda posizione. MotoGP, Moto2 e Moto3 riprendono le corse dopo una settimana di pausa e questa volta arrivano in Europa per il GP del Portogallo, sul tracciato di Portimao, una tappa che è a calendario solo dallo scorso anno, per la prima volta scelta appunto nel 2020 per il Motomondiale.

Torna tra i piloti in griglia anche Marc Marquez, finalmente libero da una serie di problemi di salute riscontrati dall’infortunio, può cavalcare nuovamente la sua Honda ufficiale dopo l’incidente avvenuto a Jerez nel 2020, che gli ha causato la frattura all’omero del braccio destro, come ben sappiamo.

Vediamo quindi di seguito tutti gli orari e il programma del fine settimana, utile per non perdersi nemmeno una virgola del terzo appuntamento stagionale del Motomondiale. Il prossimo week end, ‘udite udite’, vista la coincidenza di orari con la Formula 1, la MotoGP partirà subito dopo la Moto3, e invece la gara della Moto2 chiuderà il GP del Portogallo. Come sempre sarà possibile vedere tutte le gare su Sky e su DAZN, che trasmetteranno gli appuntamenti del week end in diretta, già dalle libere di venerdì 16 aprile. Sarà possibile vedere anche qualifiche e gare in differita su TV8.

Programmazione diretta Sky

Venerdì 16 aprile

Ore 10.00 – Libere 1 Moto3

Ore 10.55 – Libere 1 MotoGP

Ore 11.55 – Libere 1 Moto2

Ore 14.15 – Libere 2 Moto3

Ore 15.10 – Libere 2 MotoGP

Ore 16.10 – Libere 2 Moto2

Sabato 17 aprile

Ore 10.00 – Libere 3 Moto3

Ore 10.55 – Libere 3 MotoGP

Ore 11.55 – Libere 3 Moto2

Ore 13.35 – Q1 Moto3

Ore 14.00 – Q2 Moto3

Ore 14.30 – Libere 4 MotoGP

Ore 15.10 – Q1 MotoGP

Ore 15.35 – Q2 MotoGP

Ore 16.10 – Q1 Moto2

Ore 16.35 – Q2 Moto2

Domenica 18 aprile

Ore 10.00 – Warm-up Moto3

Ore 10.30 – Warm-up MotoGP

Ore 11.00 – Warm-up Moto2

Ore 12.20 – Gara Moto3

Ore 14.00 – Gara MotoGP

Ore 15.30 – Gara Moto2

Programmazione in differita su TV8

Sabato 17 aprile

Ore 17.45 – sintesi Qualifiche

Domenica 18 aprile