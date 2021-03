MotoGP, l’orario e la programmazione TV della gara in Qatar

editato in: da

La stagione del Motomondiale 2021 sta per ricominciare, è partito il conto alla rovescia. Il prossimo fine settimana ci sarà la prima gara, si inizia con le prove libere sul tracciato di Losail, che aprono appunto il nuovo Gran Premio.

Tantissime le novità previste per questo Campionato Mondiale 2021, un anno che vedrà il debutto di Miller e di Bagnaia nella Casa di Ducati, ci saranno poi Bastianini e Marini in Avintia, in Pramac Martin e Zarco, Quartararo entra in Yamaha ufficiale, Petrucci in KTM e poi uno dei più attesi è il ritorno di Marc Marquez, che ha finito finalmente la sua riabilitazione e ha concluso tutto il suo percorso di recupero.

Domani pomeriggio (giovedì) alle ore 15, con la consueta conferenza stampa, si apre la prima giornata della primissima gara del Campionato Mondiale 2021 di MotoGP. L’attività in pista partirà invece venerdì 26 marzo con la Moto3, che inizierà con il primo turno di prove libere. In seguito saranno i piloti della Moto2 a provare il tracciato, la giornata si concluderà poi con le libere della MotoGP.

Tutto è pronto quindi per il primo fine settimana del Motomondiale, prove e gare saranno trasmesse per tutto il week end su Sky al canale 208, e su DAZN, in diretta. Per chi non ha la possibilità di seguire le dirette, è possibile vedere le gare in differita su TV8.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di MotoGP™, Moto2 e Moto3 live su DAZN

Gli orari delle dirette su Sky e DAZN

Venerdì 26 marzo

Ore 11:45: prove libere 1 Moto3

Ore 12:45: prove libere 1 Moto2

Ore 13:40: prove libere 1 MotoGP

Ore 16:10: prove libere 2 Moto3

Ore 17:05: prove libere 2 Moto2

Ore 18: prove libere 2 MotoGP

Sabato 27 marzo

Ore 11:20: prove libere 3 Moto3

Ore 12:20: prove libere 3 Moto2

Ore 13:15: prove libere 3 MotoGP

Ore 15:15: qualifiche Moto3

Ore 16.25: qualifiche Moto2

Ore 17:20: prove libere 4 MotoGP

Ore 18: qualifiche MotoGP

Domenica 28 marzo

Ore 13:35: warm up Moto3

Ore 14:10: warm up Moto2

Ore 14:40: warm up MotoGP

Ore 16: gara Moto3

Ore 17:20: gara Moto2

Ore 19: gara MotoGP

Gli orari per seguire il programma in differita su TV8 e TV8 HD

Sabato 27 marzo

Ore 21:30: Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 28 marzo