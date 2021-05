MotoGP, si corre al Mugello: gli orari in TV

editato in: da

Tutto pronto per la prossima gara del Motomondiale, che si svolgerà sulle colline toscane del Mugello domenica 30 maggio 2021. Dopo un anno di pandemia e momenti difficili anche per il Motorsport a causa del Covid-19, finalmente si torna a sognare al GP d’Italia.

Lo scorso fine settimana è stato quello di pausa per i piloti di MotoGP, che tornano a correre invece questo week end sul circuito del Mugello. Arriviamo dritti dritti al sesto appuntamento del campionato 2021, che è tra l’altro uno dei più attesi, il tanto amato il GP d’Italia che si svolge sui colli del Mugello. Lo scorso anno la gara sul circuito toscano era stata annullata a causa della pandemia legata al Coronavirus, quest’anno finalmente si ritorna, dopo l’amara assenza del 2020, anche se senza pubblico (l’accesso è vietato a causa delle restrizioni ancora imposte per ragioni sanitarie).

Nelle ultime tre edizioni il Mugello ha visto trionfare Ducati, prima con Andrea Dovizioso, nel 2017, l’anno successivo è stata la volta di Jorge Lorenzo e nel 2019 abbiamo assistito alla vittoria di Danilo Petrucci. Anche oggi il Mugello promette bene per la Casa di Borgo Panigale, visto che al momento arriva da due doppiette di fila, la prima di Miller e Bagnaia a Jerez e la seconda invece di Miller e Zarco a Le Mans. La serie di vittorie Ducati al Mugello quindi potrebbe allungarsi, arrivando a quattro consecutive (2020 escluso).

Fabio Quartararo per Yamaha arriva al GP d’Italia in vetta alla classifica piloti con 80 punti in tutto, che gli danno un vantaggio minimo su Francesco Bagnaia, a quota 79; ha 12 punti in più di Johann Zarco (68) e 16 di Jack Miller (64). Franco Morbidelli è a 33, poi troviamo Enea Bastianini a 20, Danilo Petrucci a 16 e Valentino Rossi (presentato il monopattino pochi giorni fa) a soli 9 punti. Non dimentichiamo che Vale vanta 9 successi al Mugello, di cui ben 7 consecutivi in MotoGP, dal 2002 al 2008.

Come ogni fine settimana di GP, prove, qualifiche e gare saranno trasmesse in diretta TV sia da Sky che da DAZN. Anche TV8 trasmetterà qualifiche e gare delle tre classi.

Programmazione completa su Sky Sport MotoGP e DAZN

Venerdì 28 maggio

ore 9 FP1 Moto3

ore 9:55 FP1 MotoGP

ore 10:55 FP1 Moto2

ore 13:15 FP2 Moto3

ore 14:10 FP2 MotoGP

ore 15:10 FP2 Moto2

Sabato 29 maggio

ore 9 FP3 Moto3

ore 9:55 FP3 MotoGP

ore 10:55 FP3 Moto2

Domenica 30 maggio

ore 8:40 Warm-Up Moto3

ore 9:10 Warm-Up Moto2

ore 9:40: Warm-Up MotoGP

Programmazione completa in diretta su Sky, DAZN e TV8

Sabato 29 maggio

ore 12:35 Qualifiche Moto3

ore 13:30 FP4 MotoGP

ore 14:10 Qualifiche MotoGP

ore 15:10 Qualifiche Moto2

Domenica 30 maggio