MotoGP, si corre in Francia: gli orari della gara

La scorsa tappa del MotoMondiale 2021 si è svolta sul tracciato di Jerez, in Spagna, ed è stata dominata dalla Casa di Borgo Panigale. Abbiamo assistito infatti a un primo posto di Miller, seguito da Bagnaia. La serie di vittorie della Yamaha è così stata interrotta da Ducati.

La Casa giapponese infatti aveva dominato sia la doppia trasferta in Qatar che il circuito del Portogallo. Ducati vuole ovviamente confermarsi anche nella prossima gara, che si terrà domenica presso Le Mans, in Francia. Bagnaia vorrebbe staccarsi di qualche punto dal rivale Quartararo. Super attesa per il campione Marc Marquez, attorno al quale c’è molta attenzione, per la sua forma fisica, appena rientrato dopo mesi di stop forzato dall’incidente dello scorso anno.

La scorsa giornata è comunque stata storica per la Ducati, un primo e un secondo posto che valgono moltissimo. La Casa di Borgo Panigale aveva ottenuto una sola vittoria sul circuito di Jerez, nel 2006 con Loris Capirossi. La doppietta di quest’anno è davvero unica e speciale. Soprattutto per Jack Miller, che è arrivato a questa gara dopo un inizio di stagione molto complesso.

In ogni caso, vediamo cosa succederà il prossimo week end in Francia, sul circuito di Le Mans. Di seguito gli orari per seguire il Gran Premio in diretta su Sky Sport e DAZN e in differita su TV8.

Gli orari delle dirette Sky Sport e DAZN

Venerdì 14 maggio

Ore 9.00-9.40 Moto3 FP 1

Ore 9.55-10.40 MotoGP FP 1

Ore 10.55-11.35 Moto2 FP 1

Ore 13.15-13.55 Moto3 FP 2

Ore 14.10-14.55 MotoGP FP 2

Ore 15.10-15.50 Moto2 FP 2

Sabato 15 maggio

Ore 9.00-9.40 Moto3 FP 3

Ore 9.55-10.40 MotoGP FP 3

Ore 10.55-11.35 Moto2 FP 3

Ore 12.35-13.15 Moto3 QP (Q1-Q2)

Ore 13.30-14.00 MotoGP FP 4

Ore 14.10-14.50 MotoGP QP (Q1-Q2)

Ore 15.10-15.50 Moto2 QP (Q1-Q2)

Ore 16.10 MotoE E-Pole (diretta solo su Sky Sport)

Ore 17.00 Conferenza stampa QP

Domenica 16 maggio

Ore 8.20-8.40 Moto3 Warm Up

Ore 8.50-9.10 Moto2 Warm Up

Ore 9.20-9.40 MotoGP Warm Up

Ore 10.05 MotoE Gara (diretta solo su Sky Sport)

Ore 11.00 Moto3 Gara

Ore 12.20 Moto2 Gara

Ore 14.00 MotoGP Gara

Gli orari per seguire qualifiche e gare su TV8

Sabato 15 maggio

Ore 15.35 Sintesi QP Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 16 maggio