MotoGP d’Europa, si corre a Valencia: come vedere la gara in TV

La MotoGP sta per concludersi, questo fine settimana si terrà la gara d’Europa sul circuito di Valencia. Dopo il successo di Franco Morbidelli a Aragon, ci aspettano ancora tre GP consecutivi: l’8, il 15 e il 22 novembre. Siamo pronti per assistere agli ultimissimi podi.

La città spagnola ospiterà questo week end il GP d’Europa e poi il gran premio della Repubblica Valenciana, il finale sarà invece a Portimao, sempre che nulla cambi a causa del Coronavirus che ha già portato differenti variazioni. La classifica vede una lotta serrata per il titolo, comanda Mir con 137 punti, poi Quartararo con 123, Vinales 118, Morbidelli 112, Dovizioso 109 e Rins 105. I pretendenti alla corona sono sei e questo fine settimana la gara potrebbe già scremare il lotto.

Valentino Rossi non sarà in pista a Valencia; sulla Yamaha M1 al suo posto correrà Garrett Gerloff. Il nostro gran campione italiano è purtroppo fermo perché positivo al Covid-19 dal 15 ottobre. Tutti gli altri piloti scenderanno in pista per combattere a bordo delle loro due ruote iper potenti. Si inizia già oggi venerdì 6 novembre con la prima giornata di prove libere, per poi proseguire sabato con le qualifiche e domenica con le gare delle tre classi Moto3, Moto2 e MotoGP. Sky Sport MotoGP seguirà in diretta tutto il fine settimana dedicato al Campionato Mondiale, la corsa sara visibile anche qui su DAZN. Mentre sul canale TV8 verranno trasmesse in differita sia le classifiche che le gare, per chi non ha la possibilità di vedere le dirette.

Le dirette in programmazione su Sky e DAZN

Venerdì 6 novembre

ore 9:55 prove libere 1 Moto3

ore 10:50 prove libere 1 MotoGP

ore 11:50 prove libere 1 Moto2

ore 13:30 prove libere 2 Moto3

ore 14:25 prove libere 2 MotoGP

ore 15:25 prove libere 2 Moto2

Sabato 7 novembre

ore 9:55 prove libere 3 Moto3

ore 10:50 prove libere 3 MotoGP

ore 11:50 prove libere 3 Moto2

ore 13:10 qualifiche Moto3

ore 14:10 prove libere 4 MotoGP

ore 14:50 qualifiche MotoGP

ore 15:50 qualifiche Moto2

Domenica 8 novembre

ore 8:55 warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

ore 11:00 gara Moto3

ore 12:20 gara Moto2

ore 14:00 gara MotoGP

Programmazione TV8 per seguire il Motomondiale in differita

sabato 7 novembre

ore 16:45 qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

domenica 8 novembre

ore 14:05 gara Moto3

ore 15:25 gara Moto2

ore 17:05 gara MotoGP

Come ogni week end, sarà possibile seguire anche la diretta testuale sul nostro canale Virgilio Sport.