MotoGP: dove vedere domenica in TV il GP di Brno

Tornano in pista le due ruote più amate al mondo, è il fine settimana dedicato al Gran Premio della Repubblica Ceca. Le prove libere inizieranno domani, venerdì 7 giugno, qualifiche sabato e, come di consueto, la gran gara domenica 9 agosto.

L’asfalto bollente di Brno accoglier i piloti, sono previste tre giornate soleggiate e molto calde, con temperature di circa 30°C. Correranno i piloti della MotoGP, della Moto2 e della Moto3, mancheranno invece quelli della MotoE, che ricominceranno le gare a partire dal prossimo mese di settembre.

Come avviene solitamente nella programmazione TV, le prove libere, le qualifiche e le gare saranno trasmesse in diretta su Sky, nuove dirette a partire da quest’anno anche sulla piattaforma che ormai tutti gli sportivi conoscono, DAZN. Per chi non avrà la possibilità di guardare le gare in diretta, sarà possibile vedere sia le sintesi delle qualifiche che le gare in differita, il canale è lo stesso: TV8. Vediamo tutte le programmazioni e gli orari per poter vedere il GP di Brno questo week end.

Le dirette sono in programmazione su Sky e DAZN

Venerdì 7 agosto

ore 09.00: prove libere 1 Moto3

ore 09.55: prove libere 1 MotoGP

ore 10.55: prove libere 1 Moto2

ore 13.10: prove libere 2 Moto3

ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Sabato 8 agosto

ore 09.00: prove libere 3 Moto3

ore 09.55: prove libere 3 MotoGP

ore 10.55: prove libere 3 Moto2

ore 12.35: qualifiche Moto3

ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

ore 14.10: qualifiche MotoGP

ore 15.05: qualifiche Moto2

Domenica 9 agosto

ore 8.20: warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

ore 11.00: gara Moto3

ore 12.20: gara Moto2

ore 14.00: gara MotoGP

Per tutti coloro che non avranno la possibilità di seguire le gare in diretta, c’è come sempre la possibilità di guardare prove, qualifiche e gare in differita. In questo caso bisogna dare un occhio alla programmazione di un altro canale.

Programmazione TV8 per seguire il Motomondiale in differita

Sabato 8 agosto 2020

ore 17.15: sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 9 agosto

ore 16.15: gara Moto3

ore 17.15: gara Moto2

ore 18.45: gara MotoGP

Questa è la programmazione delle gare del prossimo fine settimana, è possibile seguire le dirette e riguardare la corsa in differita. Tutti pronti a vedere le amate due ruote sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca.