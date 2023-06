MotoGP, si corre al Mugello: l’orario delle gare in TV

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: ANSA MotoGP Mugello: orari di prove, qualifiche e gare per seguire i piloti in TV

Si riparte con la MotoGP e stavolta si corre in Italia, su un circuito a cui siamo tanto affezionati. I piloti tornano al Mugello, dove è in programma il GP Italia, che sarà trasmesso come ogni fine settimana in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NowTV.

Programmazione in TV

Il clima pre-gara è iniziato già da ieri, mercoledì 7 giugno, con il pre event di Dorna “MotoGP On Stage”, che si è tenuto nella città di Milano, all’Arco della Pace. Un appuntamento Live dalle 18.30 su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now con tantissimi piloti della top class, dal campione del mondo Pecco Bagnaia a Bastianini, Marini, Bezzecchi, Maverick Vinales, Espargaró, Savadori, Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio e molti altri. Evento presentato da Guido Meda e Linus, voce e volto storico di Radio Deejay.

Si continua poi oggi con la conferenza stampa piloti alle 17, seguiranno poi domani le prove libere, le qualifiche e i Paddock Live, per poi entrare nel vivo delle qualifiche e della gara sabato e domenica. Se non vuoi perderti nemmeno un appuntamento con la MotoGP, allora clicca qui per abbonarti NowTV: è facile e per tutti.

MotoGP Italia: le dirette su Sky e Now

Le prove, le qualifiche e le gare delle tre classi, compresa la Sprint Race della MotoGP, saranno trasmesse in diretta dal Mugello su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su Now, e anche in chiaro su TV8. Vediamo di seguito tutti gli orari e la programmazione TV del sesto appuntamento della stagione 2023 del Motomondiale, di tutt’e tre le categorie:

Giovedì 8 giugno

ore 14.15: Paddock Pass

ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

ore 18.15: Racebook

Venerdì 9 giugno

ore 8.55: Moto3 FP1

ore 9.45: Moto2 FP1

ore 1040: MotoGP FP1

ore 13.15: Moto3 FP2

ore 14.00: Moto2 FP2

ore 14.55: MotoGP FP2

Sabato 10 giugno

ore 8.35: Moto3 FP3

ore 9.20: Moto2 FP3

ore 10.05: MotoGP FP3

ore 10.45: MotoGP Qualifiche

ore 12.05: MotoE Gara 1

ore 12.45: Moto3 Qualifiche

ore 13.40: Moto2 Qualifiche

ore 14.55: Sprint Race MotoGP

ore 17.30: Moto E Gara 2

Domenica 11 giugno

ore 9.40: MotoGP Warm up

ore 11.00: Moto3 Gara

ore 12.15: Moto2 Gara

ore 14: MotoGP Gara

GP Italia al Mugello: programmazione TV8 in chiaro

Il Mugello

La MotoGP al Mugello è uno degli appuntamenti più attesi della stagione, il Gran Premio d’Italia sul celebre tracciato. Francesco Bagnaia è al vertice della classifica, e per questo avrà tutti gli occhi dei tifosi e degli appassionati puntati addosso. Il campione pare aver recuperato dopo l’infortunio della caduta a Le Mans, piccola frattura al piede destro. In forma Marco Bezzecchi, che ha vinto il GP di Francia, a 1 punto di distacco da Pecco.

Il tracciato della pista è lungo 5.245 metri e presenta 15 curve. L’autodromo è stato costruito nel 1972, per iniziativa dell’Automobile Club di Firenze, che voleva dare una sede più consona alle tradizionali competizioni motoristiche della zona, dopo incidenti molto pericolosi su strada. L’impianto è stato inaugurato nel 1974.

Nel 1988 il circuito è stato acquistato dalla Ferrari, che ha ristrutturato profondamente l’impianto, dotandolo delle migliori infrastrutture. Nel 2015 sono state inserite vie di fuga in asfalto, dalla forma particolare, organica e progettata sulle reali traiettorie dei mezzi al rientro in pista. Nella stagione 2020 di Formula 1 ha ospitato l’edizione del GP di Toscana, introdotto dalla FIA per garantire un certo numero di gare durante il campionato, condizionato dalla pandemia.

Il tracciato prevede un rettilineo in salita lungo 1.141 m, da importanti cambi di pendenza e da curve molto veloci e impegnative. L’autodromo ha vinto per cinque volte il premio come miglior circuito mondiale di motociclismo.