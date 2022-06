MotoGP si corre in Germania: l’orario della gara in TV

Fonte: 123RF MotoGP, si corre in Germania: orari e diretta TV

Tutto è pronto per il GP di Germania, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP al Sachsenring. La penultima gara prima della pausa estiva, e l’attenzione è tutta su Fabio Quartararo, vincitore della corsa sul circuito di Barcellona. In vetta alla classifica piloti c’è lui, che sembra non volersi assolutamente fermare.

Le prove libere in Germania

Partono già oggi le prime due sessioni di prove libere, Jack Miller davanti a tutti, poi Bagnaia. Il pilota italiano ha ben 66 punti da recuperare su Quaratararo e quindi avrebbe bisogno proprio di una bella vittoria. La Ducati è pronta per correre questo decimo appuntamento del MotoGP 2022, come lo sono anche tutte le altre super moto, tra cui anche l’Aprilia di Aleix Espargaro, che prima della pausa vorrebbe collezionare due buoni risultati.

Jack Miller ottiene il miglior tempo, con un ottimo 1’21”479, davanti al compagno di squadra Bagnaia (+0.015) e Quartararo (+0.078). Espargaro sesto, prima della Ducati del VR46 Racing di Luca Marini e la Yamaha di Andrea Dovizioso (+0.251). Nella top ten anche i due piloti del team Pramac: Zarco è quarto mentre Martin è nono. Luca Marini del team VR46 è settimo. Nei primi dieci posti c’è anche la Honda di Nakagami, che arriva quinto. Franco Morbidelli in sella all’altra Yamaha ufficiale e Enea Bastianini con la Ducati del team Gresini, rimangono invece indietro, rispettivamente alle posizioni 14 e 16.

Il circuito di Sachsenring

Quello del GP di Germania è un tracciato difficile, molto tortuoso. La sua costruzione risale al 1996, sono state apportate poi delle modifiche nel 2001. Le curve molto strette sul circuito sono diverse, per questo motivo è una delle piste più lente di tutto il Campionato Mondiale.

Il tracciato di Sachsenring presenta una caratteristica zona tutta in curva verso sinistra, che va da curva 5 a curva 10, curve a destra infatti sono solo 3 su tutto il circuito. Il rettilineo dei box è in realtà l’unico allungo, in ogni caso è il più breve di qualsiasi altro nel Mondiale. Il tracciato misura in tutto 3.7 chilometri, i piloti percorreranno 30 giri di gara, per un totale di 110 chilometri.

Orari in TV: come vedere qualifiche e gare

Le prove libere 1 sono iniziate oggi, venerdì 17 giugno, la Moto 3 alle 9, la MotoGP alle 9.55 e alle 14.10. Domani ancora le libere MotoGP alle 9.55 e alle 13.30, seguono le qualifiche a partire dalle ore 14.10. Gare la domenica dalle 11 Moto 3, 12.20 Moto 2 e 14.00 MotoGP. Come ogni fine settimana, tutti gli appuntamenti saranno disponibili in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su Sky Go e Now Tv. Qualifiche e gare in diretta in chiaro su TV8.

Orari dirette su Sky Sport

Venerdì 17 giugno

9:00-9:40 Moto3 Prove Libere 1

9:55-10:40 MotoGP Prove Libere 1

10:55-11:35 Moto2 Prove Libere 1

13:15-13:55 Moto3 Prove Libere 2

14:10-14:55 MotoGP Prove Libere 2

15:10-15:50 Moto2 Prove Libere 2

Sabato 18 giugno

9:00-9:40 Moto3 Prove Libere 3

9:55-10:40 MotoGP Prove Libere 3

10:55-11:35 Moto2 Prove Libere 3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP Prove Libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 19 giugno

9:00-9:10 Moto3 Warm Up

9:20-9:30 Moto2 Warm Up

9:40-10:00 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

Orari per seguire la MotoGP su TV8

Sabato 18 giugno

Domenica 19 giugno