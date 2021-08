MotoGP, si corre in Austria: dove vedere la gara in TV

editato in: da

Il Motomondiale torna a farci emozionare dopo la pausa, si corre sul circuito del GP da domani, venerdì 6 agosto, e per due fine settimana consecutivi le moto sfrecceranno in Austria. Questo week end assisteremo al GP di Stiria, i piloti si sfideranno sul circuito di Spielberg.

Pista famosa per il terribile l’incidente che tutti ricordiamo, quello tra Morbidelli e Zarco, in cui per pochissimi centimetri fortunatamente non è stato coinvolto anche Valentino Rossi, che si è salvato davvero miracolosamente, come il collega Vinales. Oggi in testa alla classifica c’è ancora lui, il pilota Fabio Quartararo, che guida il campionato e si lancia verso la vittoria, in vetta con ben 156 punti, con un importante stacco di +34 su Zarco, +48 su Bagnaia e +55 su Jaon Mir, campione in carica.

Ma torniamo alla gara e vediamo le previsioni per questo week end. Innanzitutto si parla delle solite tre giornate di GP, che partiranno domani 6 agosto con le Libere. Si continua sabato con le Libere 3 MotoGP, Libere 4 e infine le Qualifiche. Si corre domenica, come di consueto, le gare iniziano con la Moto 3 alle 11, continuano con la Moto2 alle 12.20 e terminano con la MotoGP alle 14. Tutto il fine settimana del Gran Premio di Stiria, Austria, sul circuito di Spielberg, sarà trasmesso in diretta su Sky e DAZN e in differita su TV8. Vediamo i dettagli.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di MotoGP™, Moto2 e Moto3 live su DAZN

Le dirette su Sky e DAZN

Venerdì 6 agosto

ore 9:00: FP1 Moto3

ore 9:55: FP1 MotoGP

ore 10:55: FP1 Moto2

ore 13:15: FP2 Moto3

ore 14:10: FP2 MotoGP

ore 15:10 FP2 Moto2

Sabato 7 agosto

ore 9:00: FP3 Moto3

ore 9:55: FP3 MotoGP

ore 10:55: FP3 Moto2

ore 12:35: pole Moto3

ore 13:30: FP4 MotoGP

ore 14:10: pole MotoGP

ore 15:10: pole Moto2

Domenica 8 agosto

ore 8:40: warm up Moto3

ore 9:10: warm up Moto2

ore 9:40: warm up MotoGP

ore 11:00: GP Moto3

ore 12:20: GP Moto2

ore 14:00: GP MotoGP

Programmazione differita TV8

Sabato 7 agosto

ore 15:30: sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 8 agosto

ore 16:30: GP Moto3

ore 17:45: GP Moto2

ore 19:30: GP MotoGP

La pista è stata realizzata nel 1969 in località Spielberg, Stiria. Oggi si chiama Red Bull Ring, ma la sua denominazione precedente è stata Osterreich Ring e poi A1 Ring. Ha subito profonde opere di riammodernamento negli anni Novanta, per tornare operativo nel 2011. Misura 4.318 metri e vanta 3 allunghi importanti.