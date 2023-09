Ma Moto Guzzi non si ferma, e Mandello men che meno : anche quest’anno si torna a festeggiare. Il programma è ricco di appuntamenti imperdibili, per appassionati e non. Ci sono eventi dedicati a tutti, per vivere l’atmosfera guzzista a 360 gradi, sia in sella alla propria moto che a piedi tra le vie dello storico paese circondato dalle prealpi, che si tuffano nelle acque del meraviglioso Lago di Como.

Motoraduno Guzzi 2023

È tutto pronto, si parte domani, giovedì 7 settembre, per un week end ricco di appuntamenti. Moto Guzzi Open House 2023 vanta un programma pieno di sorprese.

La storica fabbrica di Via Parodi (al via in autunno i lavori per l’ammodernamento della struttura) sarà il punto di ritrovo per gli appassionati, un'occasione unica. Si tratta dello stabilimento dove tutto ha preso vita ormai più di 100 anni fa, il luogo ideale per condividere la passione per i motori dell’Aquila.

Durante il fine settimana sarà possibile far visita ai luoghi storici come il museo e la fabbrica, osservare la gamma Moto Guzzi 2023 e comprare souvenir e ricordi di momenti così speciali approfittando dello shop con il merchandising ufficiale Moto Guzzi.

Come ogni anno non possono mancare i test ride, tutti pronti per scaldare i motori e provare le Moto Guzzi fiammanti. Sarà possibile incontrare i membri della community The Clan e gustarsi l'intrattenimento in collaborazione con Virgin Radio.

Il programma completo

Riportiamo il programma completo del Motoraduno Guzzi dal sito ufficiale:

Giovedì 7 e venerdì 8 settembre

dalle 09.30 alle 18.00 - ultimo ingresso 17.30 - sarà possibile:

comprare oggetti marchiati nel merchandising Moto Guzzi;

provare le moto prenotando in loco un test ride

visitare il Museo Moto Guzzi;

e solo per i membri della community The Clan sarà possibile da venerdì fare un check up della propria Moto Guzzi presso l’officina The Clan (solo su prenotazione online sul sito web della community).

Sabato 9 e domenica 10 settembre

dalle 09:30 alle 18:00 - ultimo ingresso 17.30 - sarà possibile:

acquistare il merchandising Moto Guzzi al pop-up Shop

accedere al parcheggio dedicato alla community The Clan (solo per i membri);

visitare il Museo Moto Guzzi;

osservare la suggestiva Galleria del Vento e la sua cabina di comando;

accedere all’area “Assemblaggio Motori” e “Assemblaggio Veicoli”;

acquistare merchadising e capi lifestyle Moto Guzzi presso lo Shop Ufficiale;

osservare la gamma Moto Guzzi 2023;

scattare foto ricordo della giornata con lo storico murales;

richiedere i documenti ufficiali per iscrivere all'albo delle moto storiche la propria Moto Guzzi;

ascoltare la musica grazie all’intrattenimento sul palco by Virgin Radio;

stuzzicare piatti prelibati grazie agli street food nell'area food & beverage;

prenotare il Test Ride di una delle nuove Moto Guzzi.

La community ufficiale dell'Aquila si dà appuntamento – come ogni anno – anche agli Open House 2023, con moltissime attività dedicate. I guzzisti potranno iscriversi e i membri Owner potranno ritirare il proprio welcome kit, inoltre l'Officina The Clan farà check up gratuiti (su prenotazione).

I test ride e i viaggi organizzati

Tutte le moto della gamma 2023 saranno disponibili per i test ride di gruppo di circa 30 minuti. La Casa ha deciso di dedicare alla V100 Mandello un percorso speciale, per far apprezzare ai potenziali clienti e appassionati le sue particolari caratteristiche.

Ricorda che, giovedì e venerdì, prenotazioni e partenze si terranno davanti al cancello rosso, mentre sabato e domenica avverranno all'interno della fabbrica.

Nelle giornate di sabato e domenica sarà anche allestito un corner dedicato agli itinerari pensati da Moto Guzzi, per vivere in sella alla propria due ruote dei viaggi e dei momenti indimenticabili. Sarà possibile parlare direttamente con gli organizzatori e prenotare la propria avventura.

Gli eventi correlati

In concomitanza con il Moto Guzzi Open House di Mandello il Museo Piaggio di Pontedera apre al pubblico la mostra dell’artista Ettore Gambioli, che con i suoi acquerelli, le sue chine e le sue sculture celebra da anni la storia del brand.

Ricordiamo inoltre che per l’intero week end nella Piazza Mercato di Mandello del Lario, in zona lago, sarà allestito un grande punto ristoro con piatti tipici e un palco con musica dal vivo, per scatenarsi tutte le sere in compagnia delle band. Saranno moltissimi poi gli esercizi commerciali che proporranno food and beverage e musica dal vivo ai visitatori, sparsi per le vie di tutto il paese.

La lotteria

Come ogni anno sono in vendita i biglietti per la lotteria Moto Guzzi. Domenica 10 Settembre alle 15.00 presso Piazza del Mercato – Mandello del Lario si terrà l’estrazione. L’organizzazione del motoraduno raccoglie ogni anno i fondi da destinare a supporto dell’attività dell’organizzazione stessa del motoraduno internazionale di Mandello del Lario e di tutte le attività collegate.

Sono stati stampati in tutto 25.000 biglietti in vendita al costo di 2 euro l’uno nei vari negozi del paese. La lotteria del Motoraduno metterà in palio, come sempre, premi eccezionali. Il primo premio sarà una Moto Guzzi v7 Stone del valore di 8.999 euro.

Moto Guzzi V7 Stone

Una motocicletta davvero unica ed eccezionale, che unisce il minimalismo allo stile e all'attitudine del brand dell’Aquila. L’iconico bicilindrico a V trasversale guadagna potenza, offre oggi un’esperienza di guida senza precedenti, riuscendo a rimanere comunque sempre fedele all’anima del modello originale.

La Moto Guzzi V7 Stone è una moto sicura e maneggevole, grazie al suo telaio e alla raffinata ergonomia, assicura al pilota un comfort totale, lo stesso vale anche per i passeggeri.

La moto monta il motore 850cc Euro 5 che a primo sguardo non si allontana dai canoni estetici che contraddistinguono le Moto Guzzi di sempre, ma in realtà si tratta di un vero e proprio salto epocale per prestazioni, affidabilità e divertimento di guida.

L’impianto di illuminazione full LED ella V7 Stone è nuovo, come anche il proiettore anteriore con luce diurna DRL che delinea la sagoma dell’Aquila Moto Guzzi. Nuova la strumentazione LCD a singolo quadrante circolare completamente digitale. E infine c’è Moto Guzzi MIA, che dà al pilota la possibilità di collegare la moto a un device.

La V7 Stone oggi è nuova e moderna, ma non perde i suoi tratti essenziali. Il suo aspetto oggi è più elegante ed esalta il motore di ultima generazione e la sua anima metropolitana ineguagliabile.