Il monopattino di Valentino Rossi

Sempre al passo con i tempi, la VR46 sforna 2 monopattini con i colori del 9 volte Campione del Mondo, Valentino Rossi. Lo ha comunicato la stessa azienda di Tavullia, che ha stretto un accordo con MT Distribution. Verranno commercializzati due monopattini e un overboard.

I monopattini elettrici, anche in Italia, sono sempre più diffusi e il legislatore di recente ha introdotto alcune regole per poterli guidare. La celebre società che gestisce il merchandising di Valentino Rossi, attualmente impegnato nella sua 26esima stagione di corse, ha così deciso di lanciare una propria gamma di monopattini a batteria. La linea di mezzi di micromobilità con il 46 si rivolge in particolare a un pubblico giovane, ma anche gli adulti possono trovare alcune soluzioni adatte a loro.

Nel catalogo della VR46 è presente un monopattino per i più piccoli. Si chiama Kiddy, è rivolto ai minori tra i 6 e i 10 anni e ha una velocità limitata a 12 km/h. Inoltre è dotato di un sistema che fa rallentare in modo automatico il monopattino non appena si lascia l’acceleratore.

I più grandi possono poi fare un salto di ‘classe’ con il KD1. Monta un motore da 250W, con 3 livelli di velocità. La sua velocità massima è di 20 km/h e la batteria da 216Wh permette di percorrere circa 15 chilometri con una carica. Si rivolge ai ragazzi tra i 10 e i 16 anni.

Infine la VR46 ha pensato anche a un overboard. Come molti già sanno, si tratta di un dispositivo di trasporto personale, costruito su 2 ruote collegate a 2 piccole piattaforme snodate tra loro. Il loro movimento viene azionato da un sensore di peso posto sulle piattaforme e da un giroscopio. L’overboard lanciato dalla VR46 si chiama Fun, monta luci Led e tocca i 10 km/h di velocità massima.

Capitolo prezzi. L’overboard costa 179 euro, mentre i 2 monopattini valgono, rispettivamente, 159 euro (Kiddy) e 299 euro (KD1). Si può così aprire un confronto tra Valentino Rossi e le grandi Case del Motomondiale, presenti nel mercato dei monopattini. Su tutte Ducati, con il suo PRO-I EVO, caratterizzato da un motore da 350W e da una batteria da 280 Wh.