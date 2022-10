Monopattini elettrici, è allarme: troppi incidenti mortali

Fonte: iStock Monopattini elettrici, incidenti gravi nella città di Parigi

Abbiamo parlato in più occasioni della pericolosità legata all’utilizzo dei monopattini elettrici nelle nostre città. Sulla tematica di incidenti in Italia e sicurezza sulle strade, purtroppo, sono loro i protagonisti oggi. Ebbene sì, piccoli mezzi a due ruote che sfrecciano a tutta velocità: sembrano innocui, ma non lo sono.

Si sono diffusi moltissimo negli ultimi anni, soprattutto durante la pandemia, semplificando la vita di molti pendolari costretti a prendere i mezzi pubblici nei centri urbani o a cercare un parcheggio auto per ore per recarsi in ufficio. Purtroppo però sono tante le criticità legate a questi mezzi elettrici, tra cui anche la sosta selvaggia, di cui abbiamo parlato in più occasioni, pure di recente. Insomma, tornando al tema dei sinistri, possiamo dire che nel 2021 il numero di questi episodi nel nostro Paese è praticamente quasi quadruplicato. I dai ISTAT parlano di 564 eventi nel 2020 contro i 2.101 dell’anno successivo. È impressionante.

Incidenti con i monopattini elettrici: i dati ISTAT

Sorprende il numero dei feriti, che nel nostro Paese sono stati in tutto 1.980: 1.903 erano i conducenti, i restanti 77 passeggeri e 127 anche i pedoni investiti. Nel 2020 erano solo 518 le persone ferite a seguito di un sinistro con il monopattino elettrico. La situazione si sta aggravando, e non di poco, considerando che ci sono stati anche 10 morti, tra cui un pedone brutalmente travolto.

La situazione di Parigi

Anche la Francia purtroppo è vittima di questi episodi, anche molto gravi. Troppi gli incidenti con i monopattini elettrici e davvero alto il numero di feriti e morti. Per questo motivo il Comune di Parigi ha deciso di dare un mese di tempo a tutte le aziende che si occupano della gestione dei monopattini in sharing per trovare la soluzione adatta a risolvere il problema della pericolosità legata alla circolazione di questi mezzi sulle strade della metropoli.

David Belliard, assessore alla Mobilità e alla Circolazione, ha dichiarato: “Tutte le opzioni sono sul tavolo, anche quella di mettere fine alla convenzione”, un contratto in scadenza a febbraio 2023. L’assessore ha parlato al termine di una riunione con i tre operatori dei monopattini elettrici che dal 2018 hanno praticamente invaso le strade della capitale francese (come ha comunicato l’ANSA).

Il Comune di Parigi ha infatti chiesto agli operatori del servizio in sharing di monopattini elettrici “di tornare entro un mese con proposte di innovazione ed evoluzione del servizio sull’occupazione dello spazio pubblico e la sicurezza”. Sono troppi gli incidenti legati all’utilizzo dei monopattini elettrici in città, tanto gravi e talvolta addirittura mortali.

Le regole non vengono rispettate: ci sono utenti che viaggiano in due sullo stesso monopattino, c’è chi invece invade i marciapiedi – rischiando di investire i pedoni – ma anche monopattini lasciati in mezzo alla strada o parcheggiati in malo modo, stesso problema della “sosta selvaggia” lamentato anche in Italia. Tanti i cittadini che ci sono lamentati a Parigi, tanto che il Comune ha appunto deciso di dare un ultimatum alle società di sharing: deve essere trovata una soluzione al più presto.

Come ha detto Belliard, la città si interroga su quello che è il “rapporto costi-benefici dei monopattini, e il loro ambientale”. Il mercato dei monopattini in effetti produce “meno di un milione di euro” all’anno, esattamente 907.000, che entrano nelle casse del Comune di Parigi.