Monopattini, chiesto obbligo di casco e targa

La politica si muove per garantire sicurezza anche agli spostamenti sui monopattini elettrici, mezzi sempre più presenti tra le vie di tutte le città d'Italia. Con l'aumentare delle notizie di incidenti, a volte mortali, sulle due ruote, ecco che a provare a cambiare le cose ci pensa la Lega, che ha presentato una proposta per regolamentare l'utilizzo dei monopattini sul territorio nazionale.

Tra i punti fondamentali dell'emendamento ci sono le linee guida da seguire per ogni utilizzatore dei mezzi, che in questo momento sono liberi di circolare senza alcuna regola precisa. All'ennesima notizia di uno scontro mortale tra un monopattino e un'auto dal partito del Carroccio è arrivata una presa di posizione decisa, perché così non si può più andare avanti. Elena Maccanti, deputata leghista e capogruppo in commissione Trasporti, ha presentato la richiesta spiegando: "L'obiettivo è di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini".

Nell'emendamento, di cui Maccanti è tra le prime firmatarie, c'è la richiesta della confisca del mezzo in caso di utilizzo sui marciapiedi, l'obbligatorietà del casco, avere una targa del mezzo e l'assicurazione Rc collegata. Questi punti della richiesta farebbero quindi in modo di evitare il caos alla guida del due ruote elettrico, a volte al centro di notizie sorprendenti anche a causa dell'eccessiva velocità in strada.

"La norma prevede un aumento sensibile delle sanzioni, insieme alla confisca del mezzo, nel caso in cui i monopattini vengano modificati per aumentarne le prestazioni" ha detto Elena Maccanti. Proprio in merito alla velocità, l'emendamento prevede una riduzione della velocità massima a 20 km/h quando i monopattini circolano sulla carreggiata, mentre richiede una sanzione più pesante nel caso in cui il mezzo venga fermato con due o più utilizzatori in "sella".

Servono dunque regole certe e severe per fermare l'escalation degli incidenti degli ultimi mesi. Ad essere puniti, secondo l'emendamento proposto dalla Lega, saranno anche i parcheggi selvaggi sui marciapiedi che rendono difficile muoversi in sicurezza anche per i pedoni. I deputati del carroccio sono appoggiati anche da Forza Italia, con Roberto Rosso che ha ribadito: "Mettiamo fine ai morti e feriti su strade". Atteso nelle prossime settimane un parere da parte di Montecitorio e Palazzo Madama, ma la via che porta a regole più ferree per i monopattini sembra ormai segnata.