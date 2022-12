Mondiali, lo strano caso di Mbappè: auto da milioni ma senza patente

Fonte: foto Ansa Nel corso di un incontro con la stampa durante i mondiali di calcio, Mbappé ha ammesso di non aver mai avuto tempo di prendere la patente

Che i calciatori siano grandi appassionati di auto d’epoca e supercar in genere è un fatto risaputo. Le foto degli ultimi acquisti di Cristiano Ronaldo e di Zlatan Ibrahimovic (tanto per citarne due) fanno spesso il giro dei rotocalchi e dei siti d’informazione di tutto il mondo. E anche Kylian Mbappé sembra non essere indifferente al fascino delle auto di lusso.

A differenza degli altri due campioni citati, però, l’asso francese ha una peculiarità: non è mai stato fotografato alla guida di una delle sue seppur numerosissime auto. Nessun paparazzo, infatti, è mai riuscito a immortalarlo mentre girovaga nelle strade della capitale francese al volante di una delle sue tante supercar. Ed è stato lo stesso Mbappé a spiegare il motivo: nel corso di uno degli ultimi incontri con la stampa, l’attaccante transalpino ha fatto finalmente luce sulla questione. E la risposta non potrà che lasciarvi a bocca aperta.

Perché Mbappé non guida mai

Come vedremo tra poco, Mbappé può vantare un garage da mille e una notte. Una lunga lista di SUV, auto di lusso e minivan da far invidia a un concessionario plurimarche. Nessuna di queste, però, è stata mai guidata da lui. E il perché è più semplice di quanto immaginiate. Mbappé non ha la patente. Come lui stesso ha spiegato in conferenza stampa, non ha mai avuto tempo per prenderla. Così, quando deve recarsi agli allenamenti o deve uscire di casa si affida a un autista. O, più semplicemente, chiede un passaggio a un compagno di squadra o qualche conoscente.

Il garage di Mbappé: quali sono le auto dell’asso francese

E dire che l’attaccante della Francia e del Paris Saint Germain avrebbe solo l’imbarazzo della scelta. Nel suo garage personale troviamo auto per tutti i gusti e tutte le necessità. Un parco da oltre un milione di euro di valore che Mbappé ha acquistato semplicemente per il gusto di possedere.

Spulciando la lista ci si accorge che la stella dei Bleu apprezzi particolarmente le auto tedesche. Mbappé possiede una Volkswagen Tiguan, una Volkswagen Touareg e un Multi Utility Vehicle della casa di Wolfsburg. Non mancano, poi, due Audi (due supercar, nello specifico: una Audi R7 e una Audi RS8), una BMW e un Range Rover.

Mbappé, come moltissimi altri calciatori, non ha poi saputo resistere al fascino senza tempo della Ferrari. Il campione del Paris Saint Germain dovrebbe possedere una Ferrari 488 Pista e una Ferrari 458: due veicoli iconici, il cui valore complessivo supera abbondantemente il mezzo milione di euro. Il primo, eletto supercar dell’anno 2019, ha un motore V8 biturbo da 3.9 litri capace di sviluppare oltre 700 cavalli di potenza; il secondo, presentato al Salone dell’Automobile di Francoforte nel settembre 2009, è una delle berlinette di maggior successo della casa di Maranello.

Alla “collezione personale” dell’attaccante della nazionale transalpina e del PSG non manca neanche un mini VAN. Sembra, infatti, che Mbappé ami spostarsi a bordo del Mercedes-Benz Classe V, il monovolume di grandi dimensioni che può ospitare comodamente fino a 8 persone.