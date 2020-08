Mobilità nell’estate del Covid: i mezzi preferiti per le vacanze

editato in: da

La scelta degli italiani che si spostano per le loro vacanze quest’anno ricade principalmente sull’auto privata, ai tempi del Covid infatti continua ad essere il mezzo più sicuro e “distante” dalla possibilità di contagi.

Il 71% degli italiani decide quindi di partire con la propria macchina, dato in aumento del 16% rispetto allo scorso anno, quando l’auto infatti era il mezzo preferito per raggiungere le località delle vacanze estive per il 55% degli italiani. È l’Osservatorio Autopromotec a rendere noti i dati, che derivano da una ricerca recente del portale Italiani.coop, di indagine e approfondimento appunto sulla vita quotidiana dei cittadini del Bel Paese. L’indagine è stata effettuata su un campione che rappresenta la popolazione italiana di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Chiaramente non tutti si spostano con l’auto, c’è chi continua a preferire altri mezzi, anche se si tratta solo del 29% degli italiani. Come seconda scelta tra i mezzi più usati dagli italiani per partire per le proprie vacanze estive 2020, in epoca Covid, c’è sicuramente l’aereo, con una quota del 17%, in forte calo rispetto al 2019, in cui il 29% dei cittadini ha preferito viaggiare “volando”. Il treno è al terzo posto tra i mezzi preferiti, scelto solo nel 5% dei casi. Il restante 7% degli italiani viaggia in nave e traghetto, oppure in autobus e pullman.

Per spostarsi quest’anno quindi, senza dubbio, l’auto è il veicolo preferito in assoluto. Ci troviamo in un momento storico particolare, ancora sconvolto dall’epidemia di Coronavirus che ha colpito il mondo; un’epoca in cui viaggiare con la propria vettura (con le giuste accortezze) o un mezzo privato, anche per i classici spostamenti quotidiani in città, è sicuramente più sicuro e al riparo da eventuali contagi. Non potevamo che aspettarci quindi questo forte aumento della percentuale di viaggiatori che quest’anno ha deciso di caricare la propria macchina coi bagagli e partire finalmente per la meta scelta per le vacanze estive.

I mezzi pubblici continuano ad essere comunque i meno sicuri, nonostante si cerchino di rispettare le misure di sicurezza e il distanziamento sociale. Il timore che i viaggi collettini possano essere molto rischiosi per un eventuale contagio è ancora alto, anche se non sembra, quindi spostarsi in macchina è l’alternativa migliore.