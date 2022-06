La Mille Miglia riaccende i motori tra le strade d’Italia

Fonte: Ufficio Stampa Mille Miglia 2022: dal 15 al 18 giugno

Il grande ritorno della 1000 Miglia, la gara riaccende i motori proprio in questi giorni, alle porte della stagione estiva. L’evento si terrà infatti da domani, 15 giugno, fino a sabato 18 giugno 2022. I partecipanti saranno in tutto 425, auto straordinarie che sapranno far rivivere il mito della Freccia Rossa sulle strade d’Italia.

Le vetture attraverseranno circa 250 Comuni per quasi 2.000 chilometri in quattro giorni. È stata svelata a Palazzo Loggia, alla presenza del Sindaco di Brescia, Emilio del Bono, dei vertici di ACI Brescia e 1000 Miglia Srl, l’edizione 2022. La corsa taglia il traguardo delle 40 rievocazioni: dalle due a cadenza quinquennale del 1977 e 1982, alla biennale del 1984 fino alle annuali dal 1986 ad oggi. Il quarantesimo coincide inoltre con il decennale di 1000 Miglia Srl, la società interamente partecipata da Automobile Club Brescia che dal 2013 organizza la gara di regolarità più importante al mondo.

Mille Miglia 2022: la gara

La 1000 Miglia 2022 (sito ufficiale) è la prima organizzata dal nuovo Consiglio d’Amministrazione di 1000 Miglia Srl. Tra le novità del 2022 il ritorno del Paddock al Brixia Forum di via Caprera. Dopo il cambio di location del 2021, dovuto all’allestimento dell’hub vaccinale della città, nella lotta contro il Covid, le verifiche tecniche si svolgeranno ancora nei padiglioni della Fiera.

E dopo due anni di assenza torna anche il Trofeo Roberto Gaburri, prologo sportivo della 1000 Miglia. Si rinnova l’appuntamento con il Ferrari Tribute, la rassegna di modelli del Cavallino Rampante, con la 1000 Miglia Experience, il format dedicato alle moderne supercar, e la 1000 Miglia Green, la gara di regolarità per modelli con alimentazione alternativa.

Il campione in carica

L’attenzione è tutta rivolta al campione in carica, Andrea Vesco, che ha vinto le gare nel 2020 e nel 2021, e che oggi quindi è chiamato a sfatare il tabù del “non c’è due senza tre”. Nelle precedenti 39 rievocazioni, infatti, solo Giuliano Canè è riuscito a trionfare per tre volte consecutive, dal 1998 al 2000. Da Luciano Viaro, “fermato” da Bruno Ferrari dopo i successi del 2007 e 2008, allo stesso Vesco, che nel 2019 si è arreso a Juan Tonconogy dopo le vittorie del 2017 e 2018, nessuno è più riuscito a pareggiare l’impresa del tris. Vedremo cosa succederà quest’anno.

1000 Miglia 2022: il percorso

Si parte mercoledì 15 giugno: pranzo al Museo Mille Miglia, tradizionale passerella di viale Venezia e prove in Castello, dopodiché gli equipaggi transiteranno, per la prima volta in gara, da piazza Vittoria. Lasceranno Brescia in direzione Lago di Garda, attraverseranno Desenzano, Salò e Sirmione e scenderanno sull’Adriatico. Proseguiranno per Mantova e Ferrara, dove nel Teatro Comunale è prevista la cena e si procede verso la costa di Comacchio. La tappa si concluderà a Cervia-Milano Marittima per la prima sosta notturna.

Giovedì 16 giugno Forlì e Gambettola, per poi inerpicarsi sui tornanti che portano al Monte Titano, le auto arriveranno a San Marino. Da qui la discesa per attraversare le Marche e andare a Urbino. Sosta per il pranzo a Passignano sul Trasimeno, e poi via verso l’Autodromo dell’Umbria e quindi a Norcia. Da qui il rientro verso il centro Italia, con discesa su Terni e Rieti fino all’arrivo a Roma e la passerella di via Veneto.

Venerdì 17 si risale dalla capitale fino a Parma, attraversando quattro regioni. Le auto passeranno per Ronciglione e Marta, toccheranno la Toscana fino a Siena, con la sosta per il pranzo. Seguiranno i passaggi di San Miniato, Pontedera e Cascina, quindi Viareggio e la Versilia. Dopo la Liguria con Sarzana partirà la salita al Passo della Cisa, prima dell’arrivo in Emilia Romagna, a Parma.

E infine sabato 18 le auto passeranno per Varano De’ Melegari e Salsomaggiore fino a Stradella e Pavia. Dall’Autodromo di Monza la corsa si dirigerà a Bergamo, per celebrare la nomina congiunta con Brescia a città della cultura 2023. Chiari e Travagliato saranno il preludio all’arrivo a Brescia, con l’incoronazione del vincitore.