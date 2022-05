Milano, sarà a giugno il grande evento motoristico all’aperto

Finalmente svelato il programma del Milano Monza Motor Show 2022: il grande evento motoristico, giunto alla seconda edizione, coinvolge oltre 40 brand in una manifestazione open air che abbraccia il centro di Milano, oltre che l’Autodromo di Monza e il centro storico della cittadina.

Il MIMO 2022 si svolgerà dal 16 al 19 giugno, e ci si aspetta che sia un evento degno di nota: sono attesi oltre 500mila visitatori, spiegano gli organizzatori, anche grazie a una speciale convenzione con Frecciarossa che permette di viaggiare verso Milano a tariffe agevolate.

MIMO: esposizione e Area Test Drive

La Premiere Parade che aprirà la manifestazione, il 16 giugno, sarà aperta da Horacio Pagani, che dopo aver presentato la Huayra Imola durante la prima edizione del MIMO, guiderà la parata di questa seconda edizione attorno al Duomo di Milano.

Da giovedì a domenica, dalle 9 del mattino alle 23, sarà possibile per il pubblico ammirare auto e moto esposte nel centro di Milano: il cuore dell’esposizione si dipana tra Piazza Duomo, corso Vittorio, via Mercanti, via Dante e Piazza della Scala.

Sarà possibile conoscere ogni modello esposto, grazie alla presenza – su ogni pedana – di un QR code da scansionare con lo smartphone che rimanda a una pagina del sito di MIMO con tutte le informazioni tecniche del mezzo.

Ci sarà inoltre un’Area Test Drive, anch’essa munita di QR code per rispondere a ogni domanda, ai piedi del Castello Sforzesco: aperta dalle 9 alle 19 per tutto lo svolgimento del MIMO, l’iniziativa organizzata in collaborazione con Enel X Way metterà a disposizione del pubblico auto 100% elettriche, ibride e a basso impatto ambientale per prova su strada.

MIMO Pass: il Milano Monza a 360°

Per accedere all’Area Test Drive, ma anche per usufruire della convenzione con Frecciarossa, è sufficiente mostrare il MIMO Pass, il biglietto elettronico gratuito dell’evento che si scarica sul sito milanomonza.com.

Il MIMO Pass consente l’ingresso a paddock e tribune dell’Autodromo di Monza durante gli esclusivi eventi di sabato e domenica: sabato 18 giugno passerà – preceduta dalla sfilata del Tributo Ferrari – l’ultima tappa della 1000 Miglia, e oltre 300 supercar e hypercar parteciperanno al Trofeo MIMO 1000 Miglia, mentre domenica 19 giugno l’Autodromo sarà dedicato al meeting di supercar e ai trackdays.

Il MIMO Pass dà accesso a diverse convenzioni per visitare il Duomo di Milano e i Musei Civici di Milano e Monza, ma anche a sconti su hotel e ristoranti. La grande novità di quest’anno è che sarà anche possibile, esibendo il proprio biglietto elettronico, usufruire di tariffe speciali dedicate a MIMO dalle case automobilistiche presenti alla fiera.

Gli eventi all’Autodromo di Monza

Venerdì 17, presso l’Auditorium Testori, si svolgerà il convegno “Ricerca e innovazione, il futuro della mobilità” in collaborazione con la Regione Lombardia, articolato in tre diversi panel di lavoro per media e addetti ai lavori.

Sabato è il giorno della 1000 Miglia e dell’Autodromo: alle 15, in parallelo alle prove cronometrate della competizione storica, si svolgerà nel Tempio della Velocità la Journalist Parade MIMO 1000 Miglia, la parata dei giornalisti automotive più accreditati alla guida delle ultime novità delle Case automobilistiche del MIMO 2022. Alle 18 toccherà alle supercar e hypercar del Trofeo MIMO 1000 Miglia, che arrivano da Torino, Milano e Varano de’ Melegari.

Domenica 19 giugno è la volta dei fortunati proprietari di supercar, che potranno iscriversi ai trackdays dell’Autodromo Nazionale di Monza e sfrecciare in pista in slot riservati di 25 minuti sotto gli occhi dell’ospite d’eccezione della giornata, Horacio Pagani.