Fonte: 123RF Incassi record per le multe a Milano: è la città in cui si paga di più per le infrazioni al Codice della Strada

Facile.it e Assicurazione.it hanno condotto una ricerca e calcolato quella che è stata la spesa per le multe stradali dei guidatori in Italia. Nel 2022 la città in cui gli automobilisti e i conducenti in generale hanno speso più soldi per le sanzioni al Codice Stradale è Milano. Cifre da record nel 2022.

Secondo quanto emerso, la spesa procapite è stata pari a 174 euro. Grazie all’indagine condotta sappiamo che il Comune di Milano ha incassato 151 milioni di euro.

La classifica nazionale

Oltre alla città di Milano, da record di incassi per le multe stradali, dobbiamo dire che anche l’intera regione Lombardia si trova in vetta alla classifica nazionale per l’importo totale speso a causa delle multe. E in effetti, nelle casse delle varie amministrazioni sono entrati ben quasi 194 milioni di euro. Una cifra molto alta.

L’analisi

Nella sua ricerca e analisi, Facile.it ha rielaborato i dati del “Rendiconto proventi violazioni Codice della Strada” pubblicati dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali. Ci preme però sottolineare, come hanno ricordato, che nell’esame dei Comuni analizzati mancano i dati di alcuni Comuni: Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Avellino, Pesaro, Campobasso e Alessandria.

Anche secondo quanto dichiarato dall’ANSA, Roma ha incassato 133 milioni, di questi, 6.15 milioni sono contravvenzioni per eccesso di velocità. Torino e Bologna hanno incassato delle cifre simili – rispettivamente pari a 40.5 e 43.3 milioni. Nella città di Palermo gli incassi hanno raggiunto invece 25.5 milioni, mentre Napoli “solo” 8.85 milioni di euro di multe incassate.

I cittadini milanesi sono quelli che “sganciano” più soldi per pagare le multe. Una delle maggiori infrazioni registrare è quella per eccesso di velocità. Nel capoluogo lombardo si spinge un po’ troppo il piede sull’acceleratore. Le multe per eccesso di velocità hanno fatto incassare, lo scorso anno, ben poco meno di 13 milioni di euro. Attenzione: correre in auto è pericoloso, è una delle principali cause di incidenti stradali.

Multe per eccesso di velocità

Gli autovelox, come ben sappiamo, sono tra gli strumenti più temuti e odiati sulle strade italiane, tanto da portare addirittura a un attentato verso un dispositivo che in un mese aveva fatto scattare ben 24.000 euro di multe, incredibile.

Come tutte le macchine, anche gli autovelox sono soggetti a una certa percentuale di errore, motivo per cui nel Codice della Strada è prevista una tolleranza sui limiti di velocità. Si applica in particolare uno sconto di 5 km/h fino a 100 Km/h, mentre per chi viaggia al di sopra di quella velocità la tolleranza è pari al 5% del valore che eccede.

Non è tutto: siamo sottoposti anche a un arrotondamento che viene realizzato per difetto, quindi in caso di decimali si sceglie per il numero intero più basso. Nel verbale che arriva a casa con la multa da pagare viene già indicata la cifra e quindi la velocità al netto della tolleranza.

Superare la velocità consentita significa rischiare una multa da 42 a 173 euro quando si guida fino a 10 km/h oltre il limite di velocità, da 173 a 695 euro se si supera il limite da 10 a 40 km/h, tra 544 e 2.174 euro per eccessi di velocità da oltre 40 km/h a 60 km/h. E se l’eccesso di velocità supera di oltre 60 km/h il limite, allora la multa va da 847 a 3.389 euro.

Si rischia anche la decurtazione dei punti della patente (oltre i 10 km/h di eccesso) da 3 a 10 punti, in base alla gravità dell’infrazione. Chi viaggia oltre 60 km/h rispetto il limite consentito rischia anche la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno. E se in due anni si commette la stessa infrazione si rischia la revoca della patente.