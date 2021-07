Schumacher Jr in pista con la Jordan di papà

Il giovane Mick, che fin qui non ha ancora raccolto punti nella breve esperienza d'esordio nel Circus, si è divertito alla guida di quella monoposto che fu del padre, la stessa che è stata messa in vendita nelle scorse settimane. Per Schumi jr, che insieme al team si sta preparando in vista della prossima tappa in Ungheria all'Hungaroring, una giornata speciale e un'esperienza che difficilmente non l'ha potuto emozionare, e soprattutto colpire ingegneri e addetti ai lavori che hanno assistito.

Il pilota Haas, campione iridato nella categoria Formula 2 prima di passare tra i grandi, ha sfrecciato tra le storiche Copse, Maggots e Becketts con la livrea della "Seven Up" che consacrò il padre, quella monoposto concessagli per sostituire Bertrand Gachot in vista della tappa di Spa. Per papà Michael fu la prima volta in una monoposto di F1, ma l'esordio fu sfortunato nel weekend di gara con un ritiro forzato per problemi tecnici. Il forfait anticipato non gli precluse però la possibilità di essere notato da Briatore che, come verrà raccontato nel docu-film dedicato al campione, lo porto con sé per il fine settimana successivo di Monza in Benetton.

Mentre Mick è al centro di voci di mercato, vederlo alla guida della 191 non è passato di certo inosservato. Tra gli spettatori d'eccezione c'è stato anche l'ex Ferrarista, oggi all'Aston Martin, Sebastian Vettel che è un grande amico del "Kaiser". L'esperienza sulla Jordan di papà Michael è stata condivisa anche sui social, con il giovane Mick che ha scritto: "Nella macchina di mio padre". Il team americano Haas, fiera del passo del suo pilota, ha poi commentato: "Qualcosa di speciale è appena accaduto. In tutta onestà, siamo grandi fan di tutto ciò".