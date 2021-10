Metano, prezzo alle stelle: quanto costa

Gli ultimi aumenti del prezzo del petrolio e delle quotazioni dei prodotti raffinati nel Mediterraneo, hanno portato un’ulteriore crescita dei prezzi dei carburanti, che ormai stanno raggiungendo delle soglie ‘insopportabili’ per gli automobilisti. Maxi rincaro sia per la benzina che per il diesel.

E non è tutto, come abbiamo visto nei giorni scorsi, anche il prezzo del gas metano è salito alle stelle, destando preoccupazione. Secondo quanto rilevato dal Mite, settimana scorsa il prezzo medio della benzina self service è aumentato di 1,05 centesimi, arrivando così a 1,687 euro al litro. Stessa situazione purtroppo per il diesel, che registra un aumento di 1,3 centesimi e quindi si porta ad un prezzo pari a 1,537 euro al litro. Gpl invece mediamente a 0,717 euro, rincaro di circa 0,48 centesimi.

Ma quello che spaventa maggiormente sono le condizioni del gas metano, arrivato a 2 euro al kg, prezzo raddoppiato rispetto alla norma. Chi ha una vettura bifuel, in questi giorni non trova ovviamente alcuna convenienza. Sono poche le stazioni di servizio in cui oggi si riescono a vedere ancora gli stessi prezzi del metano della scorsa estate, circa 1,290 euro al chilo. Nella maggior parte si è arrivati appunto alla soglia dei due euro, che non può che essere preoccupante.

Il combustibile considerato come il più conveniente rischia quindi di perdere oggi tutto il vantaggio che aveva rispetto agli altri carburanti. Alla fine del mese di agosto il metano costava mediamente 1 euro al kg, la benzina 1,654 euro al litro e il diesel 1,505 (fonte Mise). Un’auto di segmento C (berline compatte ‘da viaggio e città’) poteva quindi percorrere circa 100 km a metano spendendo 4,43 euro; oggi la stessa vettura spenderebbe 8,86 euro. Ovviamente è comunque un costo non paragonabile a quello della benzina (che sarebbe pari a 11,33 euro). Per quanto riguarda invece il diesel, si potrebbero spendere 7,06 euro per fare lo stesso viaggio, e qua sparisce la convenienza del gas metano, i conti son presto fatti.

Lo stesso discorso vale anche per le ‘piccole’, le city car. Se una persona ha comprato una di queste vetture a metano proprio per ridurre i costi degli spostamenti (come ad esempio una Lancia Ypsilon) i calcoli purtroppo restano gli stessi. La considerazione da fare è una sola, il prezzo del gas naturale deve tornare ai livelli a cui siamo abituati, altrimenti il suo vantaggio economico sarebbe davvero troppo esiguo e addirittura, considerando anche i costi per l’installazione dell’impianto sull'auto, potrebbe diventare eccessivamente dispendioso.