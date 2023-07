Mercato moto: i dati di vendita sono in crescita

Fonte: Ufficio Stampa Benelli Immatricolazioni in crescita sul mercato moto nel primo semestre del 2023

Il mercato moto in Italia fa registrare importanti segnali di crescita. Gli ultimi dati, relativi al mese di giugno ed all’intero primo semestre del 2023, infatti, confermano il trend positivo per il settore, nel confronto con i dati del 2022, anche se gli elementi da tenere d’occhio sono diversi.

Il settore delle moto elettriche, ad esempio, è ancora in difficoltà e chiude il primo semestre in negativo. Dati molto positivi, invece, arrivano per gli scooter che fanno segnare una sostanziale crescita nel confronto con lo scorso anno.

Giugno positivo per le moto

Il mese di giugno si chiude con oltre 42 mila immatricolazioni per il mercato moto in Italia che, dà seguito all’inizio positivo di 2023. Il dato si traduce in una crescita del +4,84% rispetto ai risultati registrati lo scorso anno. A trascinare il settore sono gli scooter con oltre 23 mila unità immatricolate e una crescita del +11,57%.

Dati positivi arrivano anche dalle moto con quasi 17 mila unità targate e una crescita del +5,13%. Rallentano, invece, i ciclomotori che, superando di poco le 2 mila unità, registrano un calo pari al -35,87% rispetto allo scorso anno. Giugno è positivo anche per i quadricicli che crescono del +16% con poco più di 1.000 unità vendute.

Crescita a doppia cifra nel primo semestre

Si chiude in positivo anche il primo semestre per il mercato moto in Italia che segue un trend simile a quello del mercato auto. Complessivamente, infatti, le vendite sono state di 201 mila unità con un miglioramento del +16,88%.

Anche in questo caso, sono gli scooter che trascinano il settore con 102 mila immatricolazioni e una crescita del +24,93%. Crescono anche le moto con 89 mila unità vendute e un buon +13% mentre calano i ciclomotori, fermi a 10 mila immatricolazioni con un calo del -14%.

Da segnalare anche una crescita dei quadricicli che fanno registrare un totale di quasi 7 mila immatricolazioni con un miglioramento delle vendite del +3,28%. Il segmento è trascinato dai veicoli elettrici che rappresentano il 58% del totale con un miglioramento delle vendite del +17,93%.

L’infografica qui di seguito riassume l’andamento mensile dei vari segmenti di mercato nel primo semestre.

Il primo semestre si chiude con immatricolazioni in crescita del +16,88% per il mercato moto. A guidare il mercato in Italia, per il segmento delle moto, è la Benelli Trk 502 /502 X. Per quanto riguarda gli scooter, invece, il primo posto spetta a Honda SH 350. Tra i ciclomotori, invece, c’è il Liberty 50 in prima posizione mentre tra i quadricicli a guidare il mercato è la Citroen Ami. Di seguito, le Top 10 di tutti i segmenti.

Fonte: Lulop

Dati in calo per le elettriche

Anche il settore delle due ruote si avvia ad una progressiva elettrificazione. Per il momento, però, il mercato moto registra dati negativi per quanto riguarda le elettriche. Nel corso del mese di giugno, infatti, il calo è del -54% con appena 1.600 immatricolazioni. Il primo semestre è negativo con poco più di 7 mila unità immatricolate ed un calo pari al -20,38%. La strada verso un’elettrificazione del settore delle due ruote è, quindi, ancora molto lunga e tortuosa.